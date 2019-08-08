СП ООО «Фармлэнд» посетил министр здравоохранения Республики Беларусь Владимир Караник

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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2 августа состоялась рабочая поездка министра здравоохранения Республики Беларусь Владимира Караника на СП ООО «Фармлэнд» Несвижского района.

В мероприятии также приняли участие заместители министра здравоохранения — Главный государственный санитарный врач Наталья Жукова и Борис Андросюк, старший инспектор по особо важным делам управления департамента финансовых расследований КГК Республики Беларусь Марина Заяц, заместители председателя Несвижского райисполкома Александр Балтенков и Ирина Ксеневич, председатель Совета директоров СП ООО «Фармлэнд» Иван Логовой, представители руководства, ведущие специалисты предприятия и другие.





Министр здравоохранения принял участие в совещании по дальнейшей деятельности предприятия. Одним из главных стал вопрос выпуска препаратов факторов свертывания крови VIII и IX. Также он ознакомился с работой завода. Здесь вниманию участников совещания были представлены новейшие научные разработки в области производства лекарственных препаратов на основе плазмы крови и образцы готовой продукции.









Напомним, что инвестиционный объект СП ООО «Фармлэнд» по производству лекарственных средств на основе плазмы крови был введен в эксплуатацию в 2015 г. На данный момент объем инвестиционных вложений составил 26 млн. долларов США. Производственные мощности завода позволяют перерабатывать до 650 тыс. литров плазмы в год.

Наталья ЕРМОШЕНКО.