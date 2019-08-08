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СП ООО «Фармлэнд» посетил министр здравоохранения Республики Беларусь Владимир Караник

09.08.2019 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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2 августа состоялась рабочая поездка  министра здравоохранения Республики Беларусь Владимира Караника на СП ООО «Фармлэнд» Несвижского района.

В мероприятии также приняли участие заместители министра здравоохранения — Главный государственный санитарный врач Наталья Жукова и Борис Андросюк, старший инспектор по особо важным делам управления департамента финансовых расследований КГК Республики Беларусь Марина Заяц, заместители председателя Несвижского райисполкома Александр Балтенков и Ирина Ксеневич, председатель Совета директоров СП ООО «Фармлэнд» Иван Логовой, представители руководства, ведущие специалисты предприятия и другие.

СП ООО «Фармлэнд» посетил министр здравоохранения Республики Беларусь Владимир Караник

Председатель Совета директоров СП ООО «Фармлэнд» Иван Логовой приветствует гостей встречи — старшего инспектора по особо важным делам управления департамента финансовых расследований КГК Республики Беларусь Марину Заяц и заместителя министра здравоохранения Наталью Жукову

Министр здравоохранения принял участие в совещании по дальнейшей деятельности предприятия. Одним из главных стал вопрос выпуска препаратов факторов свертывания крови VIII и IX. Также он ознакомился с работой завода. Здесь  вниманию участников совещания были представлены новейшие научные разработки в области производства лекарственных препаратов на основе плазмы крови и образцы готовой продукции.

СП ООО «Фармлэнд» посетил министр здравоохранения Республики Беларусь Владимир Караник

Заместители председателя Несвижского райисполкома Ирина Ксеневич и Александр Балтенков (в центре) во время заседания

СП ООО «Фармлэнд» посетил министр здравоохранения Республики Беларусь Владимир Караник

Образцы готовой продукции министру здравоохранения Республики Беларусь Владимиру Каранику
демонстрирует Иван Логовой

Напомним, что инвестиционный объект СП ООО «Фармлэнд» по производству лекарственных средств на основе плазмы крови был введен в эксплуатацию в 2015 г. На данный момент объем инвестиционных вложений составил 26 млн. долларов США. Производственные мощности завода позволяют перерабатывать до 650 тыс. литров плазмы в год.

Наталья ЕРМОШЕНКО.


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2 августа состоялась рабочая поездка  министра здравоохранения Республики Беларусь Владимира Караника на СП ООО «Фармлэнд» Несвижского района. В мероприятии...
 
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