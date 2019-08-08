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Стало известно, за что задержали экс-мэра Жодино

09.08.2019 12:28 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Стало известно, за что задержали экс-мэра Жодино

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего председателя Жодинского горисполкома.

Бывшего мэра Жодино Юрия Шарого обвиняют в совершении преступлений против интересов службы, в том числе «связанных с обеспечением необоснованного перечисления денежных средств в особо крупном размере предпринимателям, с которыми поддерживал дружеские отношения».

Также бывший мэр Жодино обвиняется в получении взяток, за которые он якобы «благоприятно решал вопросы в интересах частных организаций-застройщиков о строительстве многоквартирных жилых домов в Жодино» и введении тех домов в эксплуатацию.

Сообщается, что в ходе расследования проведено более 200 допросов свидетелей, выполнены иные необходимые следственные действия. Подразделениями ГКСЭ проведен комплекс необходимых экспертных исследований.

Напомним, председателя Жодинского горисполкома Юрия Шарого задержали в октябре прошлого года по подозрению в коррупции. В СК отметили, что он был задержан сотрудниками ГУБОПиК МВД и УВД Миноблисполкома непосредственно после получения очередной взятки.

 
 
 
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Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего председателя Жодинского горисполкома.
 
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