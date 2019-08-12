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В Столинском районе лошадь заболела сибирской язвой

13.08.2019 09:49 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Столинском районе лошадь заболела сибирской язвой
Фото из открытых источников

О том, что на территории Столинского района Брестской области установлен случай заболевания лошади сибирской язвой, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Минсельхозпрод. Инцидент имел место 10 августа. 

«Проводятся мероприятия по ликвидации заболевания, включая дезинфекцию в очаге заразной болезни, вакцинацию восприимчивого поголовья, наблюдение за клиническим состоянием животных и другие», - сообщили в министерстве. 

В Столинском районе лошадь заболела сибирской язвой
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