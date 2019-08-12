|
В Столинском районе лошадь заболела сибирской язвой
13.08.2019 09:49 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
О том, что на территории Столинского района Брестской области установлен случай заболевания лошади сибирской язвой, сообщает
«Проводятся мероприятия по ликвидации заболевания, включая дезинфекцию в очаге заразной болезни, вакцинацию восприимчивого поголовья, наблюдение за клиническим состоянием животных и другие», - сообщили в министерстве.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Животное принадлежало жителю деревни Хотомель.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)