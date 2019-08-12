ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Республиканский фестиваль молодых нотариусов прошел на Гродненщине

13.08.2019 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

Республиканский фестиваль молодых нотариусов прошел на Гродненщине

Живописный берег озера Верхнее и туристическая база «Дом рыбака» близ деревни Коробчицы Гродненского района собрали членов Совета молодых нотариусов Белорусской нотариальной палаты на Первом Республиканском фестивале молодых нотариусов. Впервые в Беларуси такое мероприятие организовали Гродненская областная нотариальная палата и Совет молодых нотариусов Белорусской нотариальной палаты.

Республиканский фестиваль молодых нотариусов прошел на Гродненщине

На протяжении двух насыщенных дней молодые представители нотариата раскрывали свои таланты в творческих конкурсах, принимали участие в туристическом сплаве на байдарках, демонстрировали интеллектуальную подготовку и профессиональные навыки в игре «Мозгобойня», устраивали «танцевальные батлы» в заранее подготовленных костюмах на «Дискотеке 90-х», а главное – интересно и активно проводили время в неформальной дружественной обстановке, в кругу друзей и единомышленников.

Республиканский фестиваль молодых нотариусов прошел на Гродненщине
Республиканский фестиваль молодых нотариусов прошел на Гродненщине
Республиканский фестиваль молодых нотариусов прошел на Гродненщине
Республиканский фестиваль молодых нотариусов прошел на Гродненщине

Началась встреча с прикосновения к истории. Для участников мероприятия организовали экскурсию в историко-культурный комплекс «Гродненская крепость – Партизанский лагерь», где представители нотариальных округов познакомились со славной историей гродненских партизанских отрядов, почтили память погибших в годы войны.

Республиканский фестиваль молодых нотариусов прошел на Гродненщине
Республиканский фестиваль молодых нотариусов прошел на Гродненщине

Серьезную подготовку и весь свой творческий потенциал молодые участники фестиваля проявили в творческом конкурсе, проходившем в первый день мероприятия. На суд жюри, в состав которого вошли председатель Белорусской нотариальной палаты Наталья Борисенко, начальник главного управления юстиции облисполкома Елена Юргель, председатель Совета молодых нотариусов Белорусской нотариальной палаты Юлия Кревчик, представители каждого нотариального округа вынесли оригинальные номера, сопровождавшиеся искрометными шутками, технологичными гаджетами, зажигательными танцами и песнями. В итоге бронзовая награда у команды Минского городского нотариального округа, «серебро» – у команды Минского областного нотариального округа, а триумфатором стал номер Гродненского нотариального округа, который завоевал «золото». По словам председателя Белорусской нотариальной палаты Натальи Борисенко, тема творческого конкурса «Нотариусы – гости из будущего» была раскрыта со всех сторон и реализована наилучшим образом.

Республиканский фестиваль молодых нотариусов прошел на Гродненщине

Нешуточная борьба разгорелась между командами во время интеллектуально-развлекательной игры «Мозгобойня». Лучшей в семи турах игры при серьезном «мозговом штурме» стала команда Брестского областного нотариального округа. Второе и третье места у Гомельского и Минского городского нотариальных округов.

Республиканский фестиваль молодых нотариусов прошел на Гродненщине
Республиканский фестиваль молодых нотариусов прошел на Гродненщине
Республиканский фестиваль молодых нотариусов прошел на Гродненщине

Всем известно, что соревновательный дух стимулирует развитие и движение вперед, как это и было при подготовке команд к фестивалю. При этом праздник достиг и еще одной главной цели – сплочения молодежного нотариального сообщества.

Ольга Островская
https://grodnonews.by/
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Живописный берег озера Верхнее и туристическая база «Дом рыбака» близ деревни Коробчицы Гродненского района собрали членов Совета молодых нотариусов...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Минске в рамках гастрольного тура выступит Владимир Пресняков-младший
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.08.2019
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика