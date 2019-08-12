Республиканский фестиваль молодых нотариусов прошел на Гродненщине

Источник материала: Вороновская газета





Живописный берег озера Верхнее и туристическая база «Дом рыбака» близ деревни Коробчицы Гродненского района собрали членов Совета молодых нотариусов Белорусской нотариальной палаты на Первом Республиканском фестивале молодых нотариусов. Впервые в Беларуси такое мероприятие организовали Гродненская областная нотариальная палата и Совет молодых нотариусов Белорусской нотариальной палаты.





На протяжении двух насыщенных дней молодые представители нотариата раскрывали свои таланты в творческих конкурсах, принимали участие в туристическом сплаве на байдарках, демонстрировали интеллектуальную подготовку и профессиональные навыки в игре «Мозгобойня», устраивали «танцевальные батлы» в заранее подготовленных костюмах на «Дискотеке 90-х», а главное – интересно и активно проводили время в неформальной дружественной обстановке, в кругу друзей и единомышленников.











Началась встреча с прикосновения к истории. Для участников мероприятия организовали экскурсию в историко-культурный комплекс «Гродненская крепость – Партизанский лагерь», где представители нотариальных округов познакомились со славной историей гродненских партизанских отрядов, почтили память погибших в годы войны.







Серьезную подготовку и весь свой творческий потенциал молодые участники фестиваля проявили в творческом конкурсе, проходившем в первый день мероприятия. На суд жюри, в состав которого вошли председатель Белорусской нотариальной палаты Наталья Борисенко, начальник главного управления юстиции облисполкома Елена Юргель, председатель Совета молодых нотариусов Белорусской нотариальной палаты Юлия Кревчик, представители каждого нотариального округа вынесли оригинальные номера, сопровождавшиеся искрометными шутками, технологичными гаджетами, зажигательными танцами и песнями. В итоге бронзовая награда у команды Минского городского нотариального округа, «серебро» – у команды Минского областного нотариального округа, а триумфатором стал номер Гродненского нотариального округа, который завоевал «золото». По словам председателя Белорусской нотариальной палаты Натальи Борисенко, тема творческого конкурса «Нотариусы – гости из будущего» была раскрыта со всех сторон и реализована наилучшим образом.





Нешуточная борьба разгорелась между командами во время интеллектуально-развлекательной игры «Мозгобойня». Лучшей в семи турах игры при серьезном «мозговом штурме» стала команда Брестского областного нотариального округа. Второе и третье места у Гомельского и Минского городского нотариальных округов.









Всем известно, что соревновательный дух стимулирует развитие и движение вперед, как это и было при подготовке команд к фестивалю. При этом праздник достиг и еще одной главной цели – сплочения молодежного нотариального сообщества.

Ольга Островская https://grodnonews.by/