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Турнир Millennium Cup в Бресте с участие «Барселоны»: день первый. Видеотрансляция
Источник материала: Tut.by
21 и 22 сентября в Бресте пройдет международный турнир по футболу Millennium Cup, в котором примут участие шесть юниорских команд.
В спортивном форуме примут участие команды белорусские БАТЭ и «Динамо-Брест», польская «Ягеллония», казахский «Кайрат» и украинский «Днепр» и испанская «Барселона».
Все матчи пройдут на стадионе «Юность» по адресу ул. Ленинградская, 2А и будут показаны в прямом эфире официального YouTube-канала «Динамо-Брест».
Вход свободный.
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В спортивном форуме примут участие команды белорусские БАТЭ и «Динамо-Брест», польская «Ягеллония», казахский «Кайрат» и украинский «Днепр» и испанская...
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