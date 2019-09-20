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Турнир Millennium Cup в Бресте с участие «Барселоны»: день первый. Видеотрансляция

21.09.2019 09:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

21 и 22 сентября в Бресте пройдет международный турнир по футболу Millennium Cup, в котором примут участие шесть юниорских команд.

В спортивном форуме примут участие команды белорусские БАТЭ и «Динамо-Брест», польская «Ягеллония», казахский «Кайрат» и украинский «Днепр» и испанская «Барселона».


Все матчи пройдут на стадионе «Юность» по адресу ул. Ленинградская, 2А и будут показаны в прямом эфире официального YouTube-канала «Динамо-Брест».

Вход свободный.

Расписание игр:

21 сентября, суббота


09:00 «Ягеллония» — «Кайрат»;
10:30 «Барселона» — «Динамо-Брест»;
12:00 «Ягеллония» — БАТЭ;
13:15 Церемония открытия турнира;
14:00 «Барселона» — «Днепр»;
15:30 «Кайрат» — БАТЭ;
17:00 «Динамо-Брест» — «Днепр».

22 сентября, воскресенье


10:00 А2 — В1;
11:30 А1 — В2;
13:00 А3 — В3;
15:30 Матч за 3-е место;
17:00 Финал.

 

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Теги: Брест
 
 
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В спортивном форуме примут участие команды белорусские БАТЭ и «Динамо-Брест», польская «Ягеллония», казахский «Кайрат» и украинский «Днепр» и испанская...
 
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