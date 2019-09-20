Турнир Millennium Cup в Бресте с участие «Барселоны»: день первый. Видеотрансляция

Источник материала: Tut.by

21 и 22 сентября в Бресте пройдет международный турнир по футболу Millennium Cup, в котором примут участие шесть юниорских команд.

В спортивном форуме примут участие команды белорусские БАТЭ и «Динамо-Брест», польская «Ягеллония», казахский «Кайрат» и украинский «Днепр» и испанская «Барселона».





Все матчи пройдут на стадионе «Юность» по адресу ул. Ленинградская, 2А и будут показаны в прямом эфире официального YouTube-канала «Динамо-Брест».

Вход свободный.

Расписание игр: 21 сентября, суббота

09:00 «Ягеллония» — «Кайрат»;

10:30 «Барселона» — «Динамо-Брест»;

12:00 «Ягеллония» — БАТЭ;

13:15 Церемония открытия турнира;

14:00 «Барселона» — «Днепр»;

15:30 «Кайрат» — БАТЭ;

17:00 «Динамо-Брест» — «Днепр». 22 сентября, воскресенье

10:00 А2 — В1;

11:30 А1 — В2;

13:00 А3 — В3;

15:30 Матч за 3-е место;

17:00 Финал.