С 23 сентября по 15 октября в Несвижском районе проходит акция «Молодежь за безопасность»

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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С 23 сентября по 15 октября в Несвижском районе в рамках республиканских мероприятий проходит акция «Молодежь за безопасность», приуроченная ко дню образования белорусской молодежной общественной организации спасателей и пожарных «БМООСП». Акция проводится в несколько этапов в местах массового пребывания людей, сельских населенных пунктах, особое внимание уделяется уязвимым слоям населения — одиноко поживающим инвалидам, ветеранам великой отечественной войны, пенсионерам. Участие принимают активисты районного отделения БМООСП, работники РОЧС и другие заинтересованные службы и организации.