Шоу «Ромео и Джульетта» под музыку Pink Floyd» покажут в Минске 18 ноября

Источник материала: Аргументы и факты

18 ноября в Республиканском Дворце культуры профсоюзов состоится танцевально-театрализированное шоу «Ромео и Джульетта», в современной трактовке под музыку знаменитой культовой группы «Pink Floyd», под руководством непревзойденного мастера, хореографа - Ричарда Билла.

Это оригинальное и атмосферное шоу, покорившее зрителей по всему миру и изменившее подход к вечной истории Шекспира, которая вызвала огромный резонанс у зрителей Европы, где постановка была принята с ошеломительным успехом.

При содействии Международного Фонда Культуры «International Cultural Foundation» Венский театр «Hofburg» дал серию аншлаговых концертов в Англии, Италии, Норвегии, Швеции и теперь с гордостью представляет легендарное произведение «Romeo and Juliet» в Минске.





Постановка отличается своей масштабностью и уникальностью, вобрав в себя лучшее из мира театра, шоу-балета, музыки и искусства: потрясающие костюмы, романтические эмоции, красочные спецэффекты, фейерверки света и современные 3D-mapping инсталляции.

Австрийский хореограф Ричард Билл – первопроходец в мире современного театрально-танцевального искусства, отличительная черта его успешных постановок – это сочетание смелых идей, мыслей и новаторской музыки одной из наиболее успешных культовых рок-групп современности.





Новаторство известного хореографа заключается также и в том, что он смело поручает исполнение лучшим мастерам современного театрально-танцевального искусства, работающим на различных площадках по всему миру. При этом он почти всегда лично участвует в работе над постановкой с артистами перед премьерной презентацией показа.

Особое внимание уделено чувственной эмоциональной музыке группы «Pink Floyd», с ее легендарными хитами: Another Brick In The Wall, Money, Time, Comfortably Numb и др.; необычной пластике; элегантному и утонченному танцу Джульетты; потрясающей хореографии Ромео; декорациям, которые представляют из себя световые эффекты и видеоинсталляции!

Перед зрителем предстанет бессмертная история Шекспира о двух веронских влюбленных, показанная совершенно с другой стороны, что способно перевернуть его представление о современной классике!





Танцевальный балет «Ромео и Джульетта» — это чистое искусство, которое бесспорно восхитит зрителей и приворожит всех, кто первый раз прикоснулся к прекрасному. Игра света и теней, представление высочайшего уровня – все это являет собой потрясающее шоу, полное иллюзий, пластики и музыки!

Подробнее: http://romeo.show.by/