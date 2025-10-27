|
как адаптироваться бизнесу в условиях ИИ-эпохи, когда старые знания и навыки сотрудников уже не актуальны
Ценность заключается не в знаниях самих по себе, а в способности превращать их в результаты и действия. Компании, которые этого не поняли, уже теряют конкурентоспособность. Десятилетиями мы жили в эпохе «интеллектуального работника». Этот термин, введенный еще Питером Друкером, описывал растущий класс специалистов, чья работа заключалась не в физическом труде, а в обработке информации, принятии решений и применении узкоспециализированных знаний. Их ценность на рынке была огромной. Но эта эпоха подходит к концу. Сегодня просто «знать» что-то — уже недостаточно. Джо Хадсон, коуч из Кремниевой долины, который работает с Сэмом Альтманом, руководством Microsoft, Apple поразмышлял, как современному человеку адаптироваться под ИИ-доминирование во всех сферах и какие черты становятся критически важными для того, чтобы оставаться востребованными специалистами и приносить ощутимую пользу компании. «Про бизнес» делиться главными выводами из статьи
Почему старые правила больше не работают?
Что приходит на смену? Эра «создателя ценности» (The value creator)
На смену «интеллектуальному работнику» приходит новая категория профессионалов — «создатель ценности». Это не просто новый термин, это принципиально иной подход к работе. Создатель ценности — это специалист, который не просто обладает информацией, а способен:
Интеллектуальный работник прошлого проводит исследование рынка, делает 50-слайдовую презентацию с анализом трендов. Создатель ценности использует ИИ для быстрого сбора данных, тестирует наиболее перспективные гипотезы на реальной аудитории, и через неделю представляет готовую к запуску тактику, эффективность которой уже подтверждена первыми цифрами.
Что это значит для вашей компании? Практические шаги
Если вы руководитель или владелец бизнеса, вам нужно срочно пересмотреть подход к управлению талантами.
Эпоха, когда можно было хорошо зарабатывать, просто оперируя информацией, закончилась. Будущее принадлежит не «эрудитам», а «инженерам бизнес-результатов» — создателям ценности. Компании, которые смогут перестроить свою культуру и процессы под эту новую реальность, получат решающее преимущество в конкурентной борьбе. Остальные рискуют остаться со штатом дорогих, но бесполезных «говорящих голов».
