Что за яркий дом вырос рядом с Парком высоких технологий? Рассказываем подробности

В Уручье, в районе Парка высоких технологий, стало на один пустырь меньше. Тут сейчас практически готов 19-ти этажный жилой дом на 152 квартиры. Строительство этой высотки стартовало еще в апреле 2024-го, но поначалу велось не слишком шустро. Мы съездили в айтишный квартал и показываем, что тут уже построили. Заодно и напомним, кому тут предложили квартиры.



Новостройка разместилась в Первомайском районе Минска в границах улиц Академика Купревича, Программистов и Франциска Скорины. Первый из тройки домов вырос напротив офисного здания IBA.

Застройщиком этого участка выступает «Завод эффективных промышленных конструкций». Генеральным подрядчиком на объекте является «Минскметрострой».







Сейчас тут почти готов 19-ти этажный дом на 152 квартиры. Конструкция экспериментального жилого дома − бескаркасная, со сборными наружными и внутренними панелями, техническим подпольем и теплым техническим чердаком. Высотку начали строить в апреле 2024 года и должны были завершить в июне этого года. Отметим, что поначалу стройка шла неспешно, поэтому сроки сдачи сдвинулись. Теперь, согласно паспорту объекта, ввести дом в эксплуатацию планируется в декабре.



Визуально в данный момент возведение дома находится на финишной прямой. Строители красят фасады и вставляют окна.



Согласно проектной декларации жилье в доме будет сдано с полной внутренней отделкой: стены и перегородки оклеят обоями (на кухне и в санузле будет плитка), потолки покрасят краской, на пол положат ламинат и плитку.





Возле жилого дома разместится парковка на 148 мест, а также зоны отдыха и площадки для игр и спорта.



Квартиры в доме (а тут запроектировали только двушки и трешки) еще в прошлом году распределили среди нуждающихся в улучшении жилищных условий. Стоимость квадрата для очередников составила 2341 рубль (736 долларов). Получается, что 60-метровая двушка обошлась дольщику в 45 тысяч долларов, а 77-метровая трешка – в 57 тысяч долларов.



Рядом с первым домом чуть позже вырастут еще две аналогичные многоэтажки. Подготовка площадки под новую стройку уже началась.







Кстати, сейчас ЗЭПК возводит аналогичные «экспериментальные» дома в разных уголках Минска. Один такой уже сдали в Новинках, а второй строят на Филимонова.



