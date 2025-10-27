|
Что за яркий дом вырос рядом с Парком высоких технологий? Рассказываем подробности
В Уручье, в районе Парка высоких технологий, стало на один пустырь меньше. Тут сейчас практически готов 19-ти этажный жилой дом на 152 квартиры. Строительство этой высотки стартовало еще в апреле 2024-го, но поначалу велось не слишком шустро. Мы съездили в айтишный квартал и показываем, что тут уже построили. Заодно и напомним, кому тут предложили квартиры.
Сейчас тут почти готов 19-ти этажный дом на 152 квартиры. Конструкция экспериментального жилого дома − бескаркасная, со сборными наружными и внутренними панелями, техническим подпольем и теплым техническим чердаком. Высотку начали строить в апреле 2024 года и должны были завершить в июне этого года. Отметим, что поначалу стройка шла неспешно, поэтому сроки сдачи сдвинулись. Теперь, согласно паспорту объекта, ввести дом в эксплуатацию планируется в декабре.
Квартиры в доме (а тут запроектировали только двушки и трешки) еще в прошлом году
