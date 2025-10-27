ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Что за яркий дом вырос рядом с Парком высоких технологий? Рассказываем подробности

27.10.2025 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: realt.by

В Уручье, в районе Парка высоких технологий, стало на один пустырь меньше. Тут сейчас практически готов 19-ти этажный жилой дом на 152 квартиры. Строительство этой высотки стартовало еще в апреле 2024-го, но поначалу велось не слишком шустро. Мы съездили в айтишный квартал и показываем, что тут уже построили. Заодно и напомним, кому тут предложили квартиры.


Новостройка разместилась в Первомайском районе Минска в границах улиц Академика Купревича, Программистов и Франциска Скорины. Первый из тройки домов вырос напротив офисного здания IBA.

Застройщиком этого участка выступает «Завод эффективных промышленных конструкций». Генеральным подрядчиком на объекте является «Минскметрострой».




Сейчас тут почти готов 19-ти этажный дом на 152 квартиры. Конструкция экспериментального жилого дома − бескаркасная, со сборными наружными и внутренними панелями, техническим подпольем и теплым техническим чердаком. Высотку начали строить в апреле 2024 года и должны были завершить в июне этого года. Отметим, что поначалу стройка шла неспешно, поэтому сроки сдачи сдвинулись. Теперь, согласно паспорту объекта, ввести дом в эксплуатацию планируется в декабре.


Визуально в данный момент возведение дома находится на финишной прямой. Строители красят фасады и вставляют окна. 


Согласно проектной декларации жилье в доме будет сдано с полной внутренней отделкой: стены и перегородки оклеят обоями (на кухне и в санузле будет плитка), потолки покрасят краской, на пол положат ламинат и плитку. 



Возле жилого дома разместится парковка на 148 мест, а также зоны отдыха и площадки для игр и спорта.


Квартиры в доме (а тут запроектировали только двушки и трешки) еще в прошлом году распределили среди нуждающихся в улучшении жилищных условий. Стоимость квадрата для очередников составила 2341 рубль (736 долларов). Получается, что 60-метровая двушка обошлась дольщику в 45 тысяч долларов, а 77-метровая трешка – в 57 тысяч долларов. 


Рядом с первым домом чуть позже вырастут еще две аналогичные многоэтажки. Подготовка площадки под новую стройку уже началась.




Кстати, сейчас ЗЭПК возводит аналогичные «экспериментальные» дома в разных уголках Минска. Один такой уже сдали в Новинках, а второй строят на Филимонова.


Выбираете квартиру в новостройке? Тогда вам поможет наш обзор по всем новостройкам Минска и пригорода. Мы собрали в одном месте всю необходимую информацию: от наличия квартир до условий кредитования. А сейчас обзор стал еще информативнее: мы добавили цены реальных сделок по новостройкам от собственников. Эта информация сэкономит вам время и поможет сделать максимально рациональный выбор!

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Уручье, в районе Парка высоких технологий, стало на один пустырь меньше. Тут сейчас практически готов 19-ти этажный жилой дом на 152 квартиры. Строительство этой...
 
Новости дня
Новости экономики
 
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики
  • Что за яркий дом вырос рядом с Парком высоких технологий? Рассказываем подробности 00:00, realt.by
  • Все новости

Свежие газеты

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика