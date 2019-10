Источник материала: Tut.by

Легендарный рестлер Дуэйн Скала Джонсон объявил о возвращение в WWE. Камбэк состоится в прямом эфире передачи «SmackDown» на американском ТВ, пишет eurosport.

Мужчина объявил о своем камбэке, опубликовав в твиттере очень пафосное видео. На данный момент ролик набрал более миллиона просмотров.

FINALLY...I come back home to my @WWE universe.

This FRIDAY NIGHT, I’ll return for our debut of SMACKDOWN!

LIVE on @FOXTV .

There’s no greater title than #thepeopleschamp .

And there’s no place like home.

Tequila on me after the show