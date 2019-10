Хидео Кодзима посетил шоу «Вечерний Ургант»

Источник материала: Tut.by

3 октября геймдизайнер Хидео Кодзима пришел на шоу «Вечерний Ургант». Создатель игр рассказал о своем отношении к «титулу гения», поиграл с ведущим в Street Fighter II и сфотографировался с Тимуром Батрудиновым. Об этом пишет издание TJournal.

Перед беседой Иван Ургант подчеркнул важность момента — создатель игр впервые посетил федеральный канал. Кодзима вышел на сцену под песню «The Fall» из Metal Gear Solid 3: Snake Eater. Сначала Ургант спросил у геймдизайнера, как он относится к тому, что его постоянно называют гением. Кодзима ответил, что таковым себя не считает: «Но раз так говорят, наверное, я когда-нибудь им стану».

Затем ведущий поинтересовался, давит ли подобная слава на автора. Кодзима признался, что давит, но одновременно и помогает творчеству: «Если нет этого давления, то как сделать что-то хорошее? Все создатели чувствуют это напряжение и благодаря этому преодолевают сами себя. Я стараюсь пользоваться той поддержкой, которую мне дают, и делать лучшую работу».

Когда Ургант попросил Кодзиму назвать тех, кого тот считает гениями, геймдизайнер не смог выбрать одного. Он упомянул режиссера Андрея Тарковского, но не стал называть других: «Гении — это те, кто оказал какое-либо влияние на меня».

Затем Ургант показал фото трех российских актеров из фильмов, которые видел Кодзима, — Алексея Серебрякова из «Левиафана», Никиту Михалкова из «Утомлённых солнцем» и Леонида Ярмольника из «Трудно быть богом». Ведущий поинтересовался, кого бы геймдизайнер взял в свою игру. Создатель игр не смог выбрать, заявив, что взял бы всех троих.

Кодзима также рассказал, как создает игры. Он старается использовать оба полушария, сначала представляя общую концепцию, а затем уже придумывая детали. При этом геймдизайнер принимает активное участие во всех этапах производства: от сценария до постановки и дизайна. В выпуске также показали трейлер его грядущей игры Death Stranding.

Когда Кодзиму спросили, сколько можно часов в день играть, он заявил, что играет в основном в свои игры — иногда с утра до вечера. Прерывается геймдизайнер на просмотр фильмов или чтение книг. Ургант пошутил, что российские дети благодарны ему за такой совет.

В финале шоу Ургант и Кодзима сыграли в Street Fighter II на аркадном автомате. Создатель игр одержал победу, но признался, что ему больше нравятся шутеры, чем файтинги.

Вторым гостем выпуска был Тимур Батрудинов — Кодзима c ним сфотографировался и выложил снимок в свой твиттер.