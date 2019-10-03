Беларусь и Украина планируют открыть совместные предприятия в ракетостроении

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Житомире в пятницу проходит форум регионов Беларуси и Украины . На нем уже подписаны контракты на полмиллиарда долларов США. Такие цифры озвучил президент Беларуси Александр Лукашенко, передает «МИР 24».



Также белорусский лидер подчеркнул, что между разными областями двух стран действуют 120 соглашений. А в планах – открытие совместных производств в сферах машино- и ракетостроения.

«Мы сегодня на злобу дня занялись серьезно ракетостроением. Мы никогда этим не занимались в советские времена, жизнь к этому подтолкнула. У вас эта школа есть, пожалуйста, вы нам помогите, мы не за пять лет освоим эту программу – за полтора-два. А мы придем с тем продуктом, товарами и технологиями к вам и будем развивать то, что никогда не развивалось у вас, но очень нужно», – заявил Лукашенко.

Президент уверен, что экономика – это прочная основа двусторонних отношений. «Если мы – украинцы и белорусы – у себя сделаем что-то свое, солидное, мирового уровня товар, тогда к нам быстрее придут, тогда с нами будут считаться и инвестиции пойдут к нам. Чем ближе мы будем и теснее с вами, чем роднее будут наши государства, чем сплоченнее будем мы, тем большее сопротивление мы будем ощущать. Как бы не заявляли политики, никто и никогда не позволит нам очень сильно дружить. Потому что к сожалению мир действует по принципу разделяй и властвуй», – сказал Лукашенко.



В Житомире также состоялась первая встреча Александра Лукашенко и президента Украины Владимира Зеленского. В узком составе главы государств общались больше двух часов.