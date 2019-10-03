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Беларусь и Украина планируют открыть совместные предприятия в ракетостроении
04.10.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Житомире в пятницу проходит
«Мы сегодня на злобу дня занялись серьезно ракетостроением. Мы никогда этим не занимались в советские времена, жизнь к этому подтолкнула. У вас эта школа есть, пожалуйста, вы нам помогите, мы не за пять лет освоим эту программу – за полтора-два. А мы придем с тем продуктом, товарами и технологиями к вам и будем развивать то, что никогда не развивалось у вас, но очень нужно», – заявил Лукашенко.
Президент уверен, что экономика – это прочная основа двусторонних отношений. «Если мы – украинцы и белорусы – у себя сделаем что-то свое, солидное, мирового уровня товар, тогда к нам быстрее придут, тогда с нами будут считаться и инвестиции пойдут к нам. Чем ближе мы будем и теснее с вами, чем роднее будут наши государства, чем сплоченнее будем мы, тем большее сопротивление мы будем ощущать. Как бы не заявляли политики, никто и никогда не позволит нам очень сильно дружить. Потому что к сожалению мир действует по принципу разделяй и властвуй», – сказал Лукашенко.
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В Житомире в пятницу проходит форум регионов Беларуси и Украины. На нем уже подписаны контракты на полмиллиарда долларов США.
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