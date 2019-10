Кто получил Нобелевскую премию по физиологии и медицине

Источник материала: Tut.by

С 7 по 14 октября в Швеции пройдет 118-я Нобелевская неделя. По традиции она стартовала с объявления имени лауреатов в области физиологии и медицины. В этом году награда досталась совместно Уильяму Дж. Кейлину-младшему (William G. Kaelin Jr), сэру Питеру Дж. Рэтклиффу (Sir Peter J. Ratcliffe) и Греггу Л. Семенце (Gregg L. Semenza) «за открытия в отношении того, как клетки ощущают и адаптируются к доступности кислорода».

«Фундаментальное значение кислорода понималось веками, но как клетки адаптируются к изменениям уровня кислорода, не было неизвестно. В этом году награжденная Нобелевской премией работа раскрывает молекулярные механизмы, лежащие в основе того, как клетки адаптируются к изменениям в снабжении кислородом», — пояснили в институте.

Во время речи также отметили, что кислородное зондирование играет центральную роль в большом количестве заболеваний. «Открытия, сделанные лауреатами Нобелевской премии этого года, имеют фундаментальное значение для физиологии и проложили путь к многообещающим новым стратегиям борьбы с анемией, раком и многими другими заболеваниями», — отметил видущий.