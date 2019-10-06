Кто получил Нобелевскую премию по физиологии и медицине

Источник материала: Tut.by

С 7 по 14 октября в Швеции пройдет 118-я Нобелевская неделя. По традиции она стартовала с объявления имени лауреатов в области физиологии и медицины. В этом году награда досталась совместно Уильяму Дж. Кейлину-младшему (William G. Kaelin Jr), сэру Питеру Дж. Рэтклиффу (Sir Peter J. Ratcliffe) и Греггу Л. Семенце (Gregg L. Semenza) «за открытия в отношении того, как клетки ощущают и адаптируются к доступности кислорода».



Скриншот из прямой трансляции

«Фундаментальное значение кислорода понималось веками, но как клетки адаптируются к изменениям уровня кислорода, не было неизвестно. В этом году награжденная Нобелевской премией работа раскрывает молекулярные механизмы, лежащие в основе того, как клетки адаптируются к изменениям в снабжении кислородом», — пояснили в институте.

Во время речи также отметили, что кислородное зондирование играет центральную роль в большом количестве заболеваний. «Открытия, сделанные лауреатами Нобелевской премии этого года, имеют фундаментальное значение для физиологии и проложили путь к многообещающим новым стратегиям борьбы с анемией, раком и многими другими заболеваниями», — отметил видущий.

2019 Medicine Laureates William G. Kaelin Jr, Sir Peter J. Ratcliffe and Gregg L. Semenza have identified molecular machinery that regulates the activity of genes in response to varying levels of oxygen. #NobelPrize pic.twitter.com/LiExfH74rh — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 7, 2019

Лауреаты медицины 2019 года Уильям Дж. Кейлин-младший, сэр Питер Дж. Рэтклифф и Грегг Л. Семенца определили молекулярный механизм, который регулирует активность генов в ответ на различные уровни кислорода.

В 2018 году награда досталась Джеймсу Эллисону (США) и Тасуку Хондзё (Япония) за открытие процессов, которые лежат в основе иммунной терапии рака. Полностью формулировка Нобелевского комитета выглядит так: «за открытие терапии рака путем ингибирования отрицательной иммунной регуляции». Открытия ученых позволяют сделать так, чтобы организм больного раком начал сам бороться с клетками опухолей.

Кто претендовал на премию по физиологии и медицине в этом году

По прогнозам Clarivate Analytics , премия могла достаться голландскому генетику Хансу Клеверсу из Утрехтского университета за исследования сигнального пути Wnt в стволовых и раковых клетках. В частности, его работа позволила испытывать новые лекарства без подопытных животных: ученому удалось вырастить из стволовых клеток участки тканей in vitro.

Еще одним претендентом был «дуэт» биохимиков и иммунологов Джон Капплер и Филиппа Маррак из Еврейского национального центра здоровья в Денвере, которые изучили механизм толерантности Т-клеток, позволяющий не развиваться аутоиммунным заболеваниям.

Также победу пророчили тройке исследователей: Эрнсту Бамбергу из Института биофизики Общества Макса Планка, Карлу Дейссероту из Стэнфорда и Геро Мизенбёку из Оксфордского университета. Ученые сумели разработать оптогенетические инструменты для управления активностью конкретных нейронов. Созданный ими метод позволил узнать больше о болезни Паркинсона, восстановлении зрения, механизмах наркозависимости и расстройствах настроения.

Когда вручат премии в других областях

Завтра, 8 октября, станут известны лауреаты в области физики, 9 октября — в области химии. 10 октября вручат премию по литературе, 11 октября будут объявлены лауреаты премии мира, а обладатель премии по экономике памяти Альфреда Нобеля, учрежденной Государственным банком Швеции, определится 14 октября.

Нобелевская премия сегодня признается наиболее престижной научной наградой. Фонд Нобеля был основан в 1900 году на завещании Альфреда Нобеля, изобретателя динамита. Он создавался как частная независимая неправительственная организация с начальным капиталом 31,6 миллиона шведских крон. Премии лауреатам выплачивались из процентов от сделок с ценными бумагами.

Первые премии составляли 150 000 крон (7,87 млн крон в ценах 2009 года). В 1980-х годах премии составляли около 880 000 крон (в пересчете на курс начала 2010-х годов — около 350 000 долларов США). В 1990-х годах размер премии существенно вырос.

В 2012 году размер Нобелевской премии уменьшился на 20 процентов — до 1,1 млн долларов. По мнению руководства фонда, данная мера поможет избежать сокращения капитала организации в долгосрочной перспективе.

В соответствии с завещанием Альфреда Нобеля, премия вручается в пяти номинациях: физика, химия, физиология и медицина, литература, а также содействие установлению мира во всем мире. Кроме того, в рамках Нобелевской недели с 1969 года по инициативе Банка Швеции присуждается премия по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля, неофициально именуемая Нобелевской премией по экономике.

Однако в 2018-м награду в области литературы решили не вручать на фоне того, что число членов Шведской академии стало меньше и «во всем мире ослабло доверие». В ноябре 2017 года одного из членов организации обвинили в коррупции и домогательствах. В результате расследования три члена академии покинули ее ряды в знак протеста. Зато в этом году Нобелевская премия по литературе будет присуждена сразу за 2018 и 2019 годы.