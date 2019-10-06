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График работы общественной приемной Гомельской ОО РОО «Белая Русь» в октябре

07.10.2019 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

В общественной приемной Гомельской областной организации РОО «Белая Русь» по адресу: г. Гомель, ул. Ланге, 17, каб. 305 прием граждан будет осуществляться:

09.10.2019

16.00-18.00

 ЗГУРСКИЙ ДМИТРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, генеральный директор государственного объединения «Жилищно-коммунальное хозяйство Гомельской области»
16.10.2019

16.00-18.00

 ПОЛУЯН ИГОРЬ ЛЕОНИДОВИЧ, начальник отдела спорта и туризма Гомельского горисполкома
23.10.2019

16.00-18.00

 БАРАНОВ ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВИЧ,  начальник главного управление здравоохранения Гомельского облисполкома
30.10.2019

16.00-18.00

 МАТАРАС АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ, начальник главного управления землеустройства Гомельского облисполкома

Задать вопросы и предварительная запись на прием в будние дни с 09.00 до 17.00 по тел. 33-13-00

 
Теги: Гомель
 
 
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В общественной приемной Гомельской областной организации РОО «Белая Русь» по адресу: г. Гомель, ул. Ланге, 17, каб. 305 прием граждан будет осуществляться: ...
 
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