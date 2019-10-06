График работы общественной приемной Гомельской ОО РОО «Белая Русь» в октябре

В общественной приемной Гомельской областной организации РОО «Белая Русь» по адресу: г. Гомель, ул. Ланге, 17, каб. 305 прием граждан будет осуществляться:
|09.10.2019
16.00-18.00
|ЗГУРСКИЙ ДМИТРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, генеральный директор государственного объединения «Жилищно-коммунальное хозяйство Гомельской области»
|16.10.2019
16.00-18.00
|ПОЛУЯН ИГОРЬ ЛЕОНИДОВИЧ, начальник отдела спорта и туризма Гомельского горисполкома
|23.10.2019
16.00-18.00
|БАРАНОВ ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВИЧ, начальник главного управление здравоохранения Гомельского облисполкома
|30.10.2019
16.00-18.00
|МАТАРАС АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ, начальник главного управления землеустройства Гомельского облисполкома
Задать вопросы и предварительная запись на прием в будние дни с 09.00 до 17.00 по тел. 33-13-00