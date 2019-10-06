График работы общественной приемной Гомельской ОО РОО «Белая Русь» в октябре

Источник материала: Газета Авангард

В общественной приемной Гомельской областной организации РОО «Белая Русь» по адресу: г. Гомель, ул. Ланге, 17, каб. 305 прием граждан будет осуществляться:

09.10.2019 16.00-18.00 ЗГУРСКИЙ ДМИТРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, генеральный директор государственного объединения «Жилищно-коммунальное хозяйство Гомельской области» 16.10.2019 16.00-18.00 ПОЛУЯН ИГОРЬ ЛЕОНИДОВИЧ, начальник отдела спорта и туризма Гомельского горисполкома 23.10.2019 16.00-18.00 БАРАНОВ ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВИЧ, начальник главного управление здравоохранения Гомельского облисполкома 30.10.2019 16.00-18.00 МАТАРАС АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ, начальник главного управления землеустройства Гомельского облисполкома

Задать вопросы и предварительная запись на прием в будние дни с 09.00 до 17.00 по тел. 33-13-00