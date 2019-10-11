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«Беларусь помнит»: в Минске презентовали серию книг об освобождении страны

12.10.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске выпустили серию книг, посвященную 75-летию освобождения страны от фашистов, сообщает телеканал «МИР 24».

Презентация прошла в Доме книги, на нее пришли и издатели, и читатели. Авторы серии собрали уникальные исторические материалы о Великой Отечественной войне. В частности, рассказывается о белорусском партизанском движении, которое насчитывало более 200 тысяч человек, а также о Минском гетто, трагедиях в Хатыни, Тростенце, Озаричах.

«Я считаю, что эти книги уже заняли нужное место в книгоиздательстве Беларуси. Ведь эти книги сделаны современно, у них хорошее оформление и у них отличная подача. Акцент в этой серии на том, чтобы привлечь к проблемам войны молодежь. Эти книги призывают всех нас помнить о том, что было. Чтобы это больше не повторилось», – отметил начальник управления издательской деятельности Министерства информации Беларуси Владимир Андриевич.

Книги отпечатаны на белорусском, русском и английском языках. Они уже в продаже. Тираж – более 10 тысяч экземпляров.



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Теги: Минск
 
 
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Авторы собрали уникальные исторические материалы о Великой Отечественной войне.
 
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