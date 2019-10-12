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Bloomberg назвал самых богатых вложившихся в автопром бизнесменов

13.10.2019 09:31 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Рейтинг самых богатых людей, владеющих акциями автопроизводителей и автодилеров представило агентство Bloomberg.

На первом месте оказался создатель Microsoft Билл Гейтс, стоимость его пакета акций автодилера AutoNation оценивается в $914,55 млн, или в 0,9% от его личного состояния в $105 млрд.

Вторую позицию занял основатель Oracle Ларри Эллисон, который является вторым крупнейшим держателем акций Tesla Inc. Стоимость его пакета оценивается в $730,77 млн — $1 млрд, что является 1,3% от его состояния в $58,5 млрд. За ним следует гендиректор Tesla Илон Маск, акции которого оцениваются в $8,3 млрд (36,9% от состояния в $22 млрд).

Четвертое место досталось строительному магнату Паллонджи Мистри. Он владеет акциями индийской автомобилестроительной компании Tata Motors Ltd. стоимостью $302,7 млн (1,5% от состояния в $19,7 млрд). Пятое место занимает Сюзанна Клаттен, принадлежащий ей пакет акций BMW оценивается в $8,76 млрд, что составляет почти половину ее состояния.
 
 
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Рейтинг самых богатых людей, владеющих акциями автопроизводителей и автодилеров представило агентство Bloomberg.
 
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