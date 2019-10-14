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Первый кулинарный фестиваль в Городке

15.10.2019 — Разное | Гарадоцкi веснiк  
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Источник материала: Гарадоцкi веснiк

12 октября в урочище Воробьёвы горы в Городке впервые прошло оригинальное мероприятие, которое обещает стать изюминкой нашего региона — кулинарный фестиваль «Мара гурмана». Городокчане и гости города пришли на бас-остров, чтобы отведать блюда из индейки, приготовленные поварами на открытом огне, принять участие в многочисленных конкурсах и соревнованиях. Организаторами необычного мероприятия выступили районный исполнительный комитет и градообразующее предприятие — ОАО «Птицефабрика Городок», которое, в том числе, выпускает вкусное и полезное мясо индейки.

Первый кулинарный фестиваль в Городке

На снимке: хлебом и солью в Городке встречали почётного гостя фестиваля председателя Витебского областного Совета депутатов Владимира Терентьева.

  

  Отправной точкой первого кулинарного фестиваля «Мара гурмана» стало подписание указа о его проведении, который скрепили председатель Городокского районного исполнительного комитета Пётр Коробач и заместитель генерального директора ОАО «Витебский мясокомбинат» управляющей организации в ОАО «Птицефабрика Городок» Артём Никитин. Учреждена специальная летопись, в которую будут внесены рецепты блюд победителей кулинарных конкурсов, отзывы гостей, фотоиллюстрации наиболее ярких моментов праздника.

    Почётный гость фестиваля Владимир Терентьев выразил пожелание, чтобы данное мероприятие стало традиционным и с каждым годом собирало в Городке всё больше участников.


Первый кулинарный фестиваль в Городке

Продукцию ОАО «Птицефабрика Городок» дегустирует Владимир Терентьев

    Главная цель, которую поставили перед собой организаторы фестиваля «Мара гурмана» — популяризация среди населения мяса индейки, которое от других продуктов питания отличает высокое содержание витаминов различных групп и микроэлементов, белков, омега-3 ненасыщенных жирных кислот и т. д. Индюшатину предпочтительно выбирать для детского и диетического питания.


Первый кулинарный фестиваль в Городке

Креативная защита завт­рака гурмана — авторской яичницы от Городокской котельной.

    На бас-острове расположились площадки учреждений и предприятий Городокщины. В частности, отдел по образованию райисполкома открыл здесь лесную школу и гости фестиваля узнали о том, почему это живописное место носит такое экзотическое название. Оказывается, много лет назад именно бас-остров был излюбленным местом, где, прогуливая уроки, собирались школьники. Место стали называть островом бастующих школьников, а затем сократили и до наших времён дошла лишь усечённая форма — бас-остров. Ароматный чай из лекарственных трав предлагали городокские библиотекари, свежей выпечкой угощали работники ГГАТК, а шашлыком — птицеводы. ОАО «Птицефабрика Городок» также предложило на своей площадке продегустировать блюда из мяса индейки, куриных и перепелиных яиц, которые разошлись на ура. Самые азартные граждане приняли участие в игре «Закати яйцо», шуточной яичной лотерее, желающие сделали снимки на память в оригинальных фото-зонах. Мероприятия республиканской акции «Сохрани себе жизнь!» провели сотрудники ОГАИ Городокского РОВД, которые напомнили о необходимости использования в тёмное время суток фликеров и правилах поведения на проезжей части и вблизи неё.


Первый кулинарный фестиваль в Городке

Один из самых ярких моментов фестиваля — приготовление яичницы на колодах.

    Пожалуй, самым эффектными этапом кулинарного фестиваля, стало приготовление яичницы на колоде. Попробовать свои силы в этом нелёгком, как оказалось, деле решили представители трудовых коллективов города и района, учащиеся ГГАТК в составе 15 команд. Поджарить вкусную яичницу и на плите-то сможет далеко не каждый, а сделать это в полевых условиях, на пылающей колоде да под пристальным взглядом десятков болельщиков и конкурентов — это на самом деле высший класс. Участники конкурса «Завтрак для гурмана» доказали, что привычное блюдо может быть разным по вкусу и способу подачи: использовали при приготовлении перец, тыкву, мясные продукты, зелень и т. д. А учащиеся колледжа покорили жюри тем, что подали своё блюдо на деревянном спиле. В итоге самой вкусной и оригинальной названа яичница Веремеевского СДК, на втором месте молодые повара из ГГАТК Лиза Федотова и Андрей Падов, на третьем — команда горгаза. В номинации за лучшую подачу блюда отмечен учащийся колледжа Артур Рыжов. Лучшие презентации готовых блюд, по мнению строгого жюри, подготовили котельная и Варховский СДК.

    Организаторы потрудились на славу — гостям они предложили множество развлечений и конкурсов на любой вкус. Самые быстрые и ловкие приняли участие в сковородочных забегах. Здесь не было равных команде учащихся колледжа. В прямом и переносном смыслах им на пятки наступали городокские газовики и преподаватели ГГАТК, занявшие второе и третье места соответственно.

    Самодеятельные дизайнеры заявили о себе в творческом конкурсе «Парад цыплят». В качестве моделей на сцену вышли 19 ребят в оригинальных костюмах, выполненных из подручных материалов. Судьям предстоял нелёгкий выбор, однако первое место присуждено цыплёнку из Городокской ЦРБ, на втором месте — ясли — сад № 3 г. Городка, на третьем — ясли — сад № 2 районного центра. Приза зрительских симпатий за изготовление и презентацию симпатичного костюма петушка удостоены конкурсанты из второго сада.


Первый кулинарный фестиваль в Городке

Креативная фотозона птицефабрики.

   На центральной площадке праздника расположились участники битвы поваров, которые в отведённые для этого три часа должны были приготовить блюдо из мяса индейки. Шесть профес­сиональных команд, искусно владеющих кулинарными навыками, привлекли зрителей и болельщиков к столам, на которых из обычных ингредиентов — овощей и мяса — они создавали настоящие шедевры. Конкурсанты готовили  различные супы, плов, рагу, запечённое филе индейки и даже экзотический люля-кебаб. Отведать блюда после их приготовления смогли не только члены жюри, но и все желающие, которые с нетерпением ждали этого момен­та — уж очень аппетитные запахи парили вокруг костров. Первое место в конкурсе «Битва поваров» заняла команда яслей — сада № 2 , второе — гости Городка — работники туристическо-гостинечного комплекса «Лучёса» из Витебска. «Бронза» конкурса — у поваров Езерищенской средней школы. Кроме вкусовых качеств и внешнего вида готового блюда судьи принимали во внимание презентацию, которую конкурсанты отрепетировали заранее.

    Нешуточные страсти разгорелись на площадке, где прошли петушиные забеги. Пернатые «спортсмены» из птицефабрики, которые специально к фестивалю получили звучные имена Архип, Демид, Бред Питт и Филипп, во всей красе продемонстрировали зрителям свои способности. Участник конкурса — а им мог стать каждый — методом «кнута или пряника» должен был привести своего петуха к финишу, оставив позади соперника.

    Отправляясь по домам, участники и гости первого кулинарного фестиваля «Мара гурмана» в Городке, отмечали, что он «не вышел комом». Провести время с пользой для здоровья здесь смог и стар, и млад.

 Любовь ШЛЕЙКО.

 
Теги: Витебск
 
 
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