Такие встречи заряжают на хороший результат

Источник материала: Новости Хотимска

Мы снова на молочно-товарной ферме «Заря» ОАО «Хотимский Технокомплекс». В одном из последних номеров, рассказывая о первом этапе реконструкции этого животноводческого объекта, кажется, в основном были расставлены все акценты, касающиеся ремонта. Работникам строительных бригад начислена зарплата, власти и руководство поблагодарили добровольных помощников из городских организаций и предприятий. Однако, оставалось ощущение чего-то недосказанного, не хватало, так сказать «соли» в этом процессе, чтобы поставить жирную точку. И накануне выходных этот пробел был восполнен.

В отремонтированной комнате животновода за чашкой чая встретились многие из тех, кто вложил частичку своего труда в то, чтобы операторам машинного доения фермы, которые находились здесь же рядом, работать и отдыхать стало комфортнее. Отмечаю для себя знакомые лица: Александр Каптур из Белтелекома, Елена Гриневич, Алеся Прохоренко, Ольга Луговцова и Екатерина Траханова из СШ №1, работники дома-интерната Сергей Напреев, Константин Подобед, Александр Мамченко, представители райпо Виктор Кравцов и Евгений Овсянников, Надежда Бояренко и ее коллеги из санстанции Ирина Фроленкова и Елена Потапкова. Продолжают работать Владимир Абитковский и Юрий Горлачев, оставшиеся из «обоймы» строителей. Заметный след начертил Сергей Пахомов из Тростино, который по просьбе председателя Тростинского сельисполкома Инны Хилькевич оказал помощь как печник и отделочник.

Не буду акцентировать внимание на перечислении фамилий помощников, здесь всегда существует риск кого-то пропустить. Всем им, находящимся за столом, и по каким-то причинам отсутствующим, председатель райисполкома Дмитрий Рубан выразил огромную благодарность, а животноводам фермы высказал пожелание добиться хороших удоев молока.

– Накануне наступающих праздников, поздравляю женщин с Днем матери, а также с Международным днем сельских женщин, – сказал Дмитрий Михайлович. – Поздравления с профессиональным праздником и наилучшие пожелания работникам культуры, которые, как и сегодня, становятся постоянными спутниками торжественных мероприятий на селе, своими концертными выступлениями поднимают настроение тружеников агропромышленного комплекса, тем самым способствуют улучшению их работы.

Слова благодарности оказавшим помощь в реконструкции фермы высказали: председатель райкома профсоюза работников АПК Михаил Карпенков и директор ОАО «Хотимский Технокомплекс» Виталий Горлачев.

– В следующем году мы планируем продолжить начатое и приступить к ремонту второго сарая, – отметил Виталий Витальевич. – Так что, не прощаемся с вами, а говорим: «До новых встреч!».

Безусловно, такие встречи бодрят тружеников, добавляют уверенности в завтрашнем дне и заряжают на хороший результат.