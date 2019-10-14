ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Такие встречи заряжают на хороший результат

15.10.2019 — Разное | Новости Хотимска  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Новости Хотимска

Мы снова на молочно-товарной ферме «Заря» ОАО «Хотимский Технокомплекс». В одном из последних номеров, рассказывая о первом этапе реконструкции этого животноводческого объекта, кажется, в основном были расставлены все акценты, касающиеся ремонта. Работникам строительных бригад начислена зарплата, власти и руководство поблагодарили добровольных помощников из городских организаций и предприятий. Однако, оставалось ощущение чего-то недосказанного, не хватало, так сказать «соли» в этом процессе, чтобы поставить жирную точку. И накануне выходных этот пробел был восполнен.

В отремонтированной комнате животновода за чашкой чая встретились многие из тех, кто вложил частичку своего труда в то, чтобы операторам машинного доения фермы, которые находились здесь же рядом, работать и отдыхать стало комфортнее. Отмечаю для себя знакомые лица: Александр Каптур из Белтелекома, Елена Гриневич, Алеся Прохоренко, Ольга Луговцова и Екатерина Траханова из СШ №1, работники дома-интерната Сергей Напреев, Константин Подобед, Александр Мамченко, представители райпо Виктор Кравцов и Евгений Овсянников, Надежда Бояренко и ее коллеги из санстанции Ирина Фроленкова и Елена Потапкова. Продолжают работать Владимир Абитковский и Юрий Горлачев, оставшиеся из «обоймы» строителей. Заметный след начертил Сергей Пахомов из Тростино, который по просьбе председателя Тростинского сельисполкома Инны Хилькевич оказал помощь как печник и отделочник.
Не буду акцентировать внимание на перечислении фамилий помощников, здесь всегда существует риск кого-то пропустить. Всем им, находящимся за столом, и по каким-то причинам отсутствующим, председатель райисполкома Дмитрий Рубан выразил огромную благодарность, а животноводам фермы высказал пожелание добиться хороших удоев молока.
– Накануне наступающих праздников, поздравляю женщин с Днем матери, а также с Международным днем сельских женщин, – сказал Дмитрий Михайлович. – Поздравления с профессиональным праздником и наилучшие пожелания работникам культуры, которые, как и сегодня, становятся постоянными спутниками торжественных мероприятий на селе, своими концертными выступлениями поднимают настроение тружеников агропромышленного комплекса, тем самым способствуют улучшению их работы.
Слова благодарности оказавшим помощь в реконструкции фермы высказали: председатель райкома профсоюза работников АПК Михаил Карпенков и директор ОАО «Хотимский Технокомплекс» Виталий Горлачев.
– В следующем году мы планируем продолжить начатое и приступить к ремонту второго сарая, – отметил Виталий Витальевич. – Так что, не прощаемся с вами, а говорим: «До новых встреч!».
Безусловно, такие встречи бодрят тружеников, добавляют уверенности в завтрашнем дне и заряжают на хороший результат.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мы снова на молочно-товарной ферме «Заря» ОАО «Хотимский Технокомплекс». В одном из последних номеров, рассказывая о первом этапе реконструкции этого...
 
Новости дня
Новости разные
 
Как отличить размороженное мясо от охлажденного
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
15.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • кардиган удлиненный мужской в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика