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Такие встречи заряжают на хороший результат
15.10.2019 — Разное | Новости Хотимска
Источник материала: Новости Хотимска
Мы снова на молочно-товарной ферме «Заря» ОАО «Хотимский Технокомплекс». В одном из последних номеров, рассказывая о первом этапе реконструкции этого животноводческого объекта, кажется, в основном были расставлены все акценты, касающиеся ремонта. Работникам строительных бригад начислена зарплата, власти и руководство поблагодарили добровольных помощников из городских организаций и предприятий. Однако, оставалось ощущение чего-то недосказанного, не хватало, так сказать «соли» в этом процессе, чтобы поставить жирную точку. И накануне выходных этот пробел был восполнен.
В отремонтированной комнате животновода за чашкой чая встретились многие из тех, кто вложил частичку своего труда в то, чтобы операторам машинного доения фермы, которые находились здесь же рядом, работать и отдыхать стало комфортнее. Отмечаю для себя знакомые лица: Александр Каптур из Белтелекома, Елена Гриневич, Алеся Прохоренко, Ольга Луговцова и Екатерина Траханова из СШ №1, работники дома-интерната Сергей Напреев, Константин Подобед, Александр Мамченко, представители райпо Виктор Кравцов и Евгений Овсянников, Надежда Бояренко и ее коллеги из санстанции Ирина Фроленкова и Елена Потапкова. Продолжают работать Владимир Абитковский и Юрий Горлачев, оставшиеся из «обоймы» строителей. Заметный след начертил Сергей Пахомов из Тростино, который по просьбе председателя Тростинского сельисполкома Инны Хилькевич оказал помощь как печник и отделочник.
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Мы снова на молочно-товарной ферме «Заря» ОАО «Хотимский Технокомплекс». В одном из последних номеров, рассказывая о первом этапе реконструкции этого...
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