27-летний американский боксер умер от полученных на ринге травм

Источник материала: Tut.by

27-летний американский боксер Патрик Дэй скончался от полученных несколько дней назад в бою травм в госпитале Northwestern Memorial (Чикаго, США), сообщает vringe.com.

12 октября в Чикаго Дэй выступил в андеркарде у дебютанта в тяжелом весе украинца Александра Усика, а затем проиграл нокаутом в 10-м раунде соотечественнику Чарльзу Конуэллу. После этого он был доставлен в госпиталь с тяжелыми черепно-мозговыми травмами. По пути в больницу боксер впал в кому. Был незамедлительно прооперирован, но за несколько дней так и не пришел в сознание.

Please PRAY for Patrick Day !!

He got knocked out in his fight against Charles Cornwall and is still unconscious from that KO. He was taken to the ICU and was having seizures #UFCTampa #Boxing pic.twitter.com/3zMxfB6fgb — MMA India (@MMAIndiaShow) 13 октября 2019 г.

О смерти боксера первым сообщил его промоутер Лу Дибелла: «От имени семьи, команды, родных и близких людей хочу поблагодарить всех за вашу поддержку и молитвы. Он был достойным сыном, хорошим братом, отличным другом. Его доброта, позитивное настроение и духовная щедрость производили неизгладимое впечатление на всех, кого он встречал по жизни».

За два дня до смерти Дэя Конуэлл написал в соцсетях: «Я никогда не хотел, чтобы с тобой случилось что-то ужасное. Я просто хотел победить, вот и всё. И если бы я мог вернуть время вспять, то незамедлительно бы это сделал. Никто не заслуживает, чтобы с ним произошло подобное в ринге. Я постоянно прокручиваю тот эпизод в голове. Постоянно думаю о том, как и почему это произошло. Постоянно думаю о том, что это сделал именно я. Я вижу тебя постоянно и везде, куда бы не пошел. И постоянно и везде слышу о тебе только хорошее».

Напомним, что смерть Дэя — третий инцидент в боксе с летальным исходом за последние три месяца. В июле не стало россиянина Максима Дадашева и аргентинца Уго Сантильяна.