27-летний американский боксер умер от полученных на ринге травм

Источник материала: Tut.by

27-летний американский боксер Патрик Дэй скончался от полученных несколько дней назад в бою травм в госпитале Northwestern Memorial (Чикаго, США), сообщает vringe.com.

12 октября в Чикаго Дэй выступил в андеркарде у дебютанта в тяжелом весе украинца Александра Усика, а затем проиграл нокаутом в 10-м раунде соотечественнику Чарльзу Конуэллу. После этого он был доставлен в госпиталь с тяжелыми черепно-мозговыми травмами. По пути в больницу боксер впал в кому. Был незамедлительно прооперирован, но за несколько дней так и не пришел в сознание.