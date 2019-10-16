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27-летний американский боксер умер от полученных на ринге травм
Источник материала: Tut.by
27-летний американский боксер Патрик Дэй скончался от полученных несколько дней назад в бою травм в госпитале Northwestern Memorial (Чикаго, США),
12 октября в Чикаго Дэй выступил в андеркарде у дебютанта в тяжелом весе украинца Александра Усика, а затем проиграл нокаутом в 10-м раунде соотечественнику Чарльзу Конуэллу. После этого он был доставлен в госпиталь с тяжелыми черепно-мозговыми травмами. По пути в больницу боксер впал в кому. Был незамедлительно прооперирован, но за несколько дней так и не пришел в сознание.
О смерти боксера первым сообщил его промоутер Лу Дибелла: «От имени семьи, команды, родных и близких людей хочу поблагодарить всех за вашу поддержку и молитвы. Он был достойным сыном, хорошим братом, отличным другом. Его доброта, позитивное настроение и духовная щедрость производили неизгладимое впечатление на всех, кого он встречал по жизни».
За два дня до смерти Дэя Конуэлл написал в соцсетях: «Я никогда не хотел, чтобы с тобой случилось что-то ужасное. Я просто хотел победить, вот и всё. И если бы я мог вернуть время вспять, то незамедлительно бы это сделал. Никто не заслуживает, чтобы с ним произошло подобное в ринге. Я постоянно прокручиваю тот эпизод в голове. Постоянно думаю о том, как и почему это произошло. Постоянно думаю о том, что это сделал именно я. Я вижу тебя постоянно и везде, куда бы не пошел. И постоянно и везде слышу о тебе только хорошее».
Напомним, что смерть Дэя — третий инцидент в боксе с летальным исходом за последние три месяца. В июле
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Это третий инцидент в боксе с летальным исходом за последние три месяца.
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