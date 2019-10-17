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Президент Беларуси о сфере услуг: «Где-то зарегулированность – давайте, в течение недели разрегулируем»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Во время визита Александра Лукашенко в Академию управления много раз звучала тема IT, других векторов экономического роста – от логистики до сферы услуг. Причем звучали не только вопросы, но и предложения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Анастасия Бичун, начальник отдела Министерства экономики:
Мне кажется, что сфера услуг может стать новым драйвером роста белорусской экономики. Но эта сфера еще не раскрыта, ее потенциал еще в полной мере нами не изучен и не использован.
Мой вопрос в чем: действительно ли вы тоже согласны с тезисом о том, что сфера услуг – это наше будущее? И что тоже надо вкладывать ресурсы, пересматривать правила игры в этой сфере? Может быть, даже самим создавать эти правила игры и предлагать их на международной арене, например, на дискуссиях на площадке Всемирной торговой организации.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Анастасия Бичун:
Александр Лукашенко:
Пример могу привести с автомобильными перевозками. Вы знаете, как нас душат. Мы предоставили: пожалуйста, возите из третьих стран, перевозите из Беларуси в Россию и из России в Беларусь, свободный доступ на рынок. А нас даже крупная Россия не пускает. Она нам разрешение эти выдает – вы, наверное, в курсе.
Анастасия Бичун:
Александр Лукашенко:
А вот ваше предложение… Это не новое предложение, но как-то я на это не обращал внимание, что нам надо, может быть, как айтишников, поддержать отдельные направления сферы услуг, чтобы получить тот же эффект, как и от айтишников.
Анастасия Бичун:
Александр Лукашенко:
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Президент Беларуси о сфере услуг: «Где-то зарегулированность – давайте, в течение недели разрегулируем»
Новости Беларуси. Во время визита Александра Лукашенко в Академию управления много раз звучала тема IT, других векторов экономического роста – от логистики до...
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