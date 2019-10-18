Источник материала: Новости Волковыска

По данным Министерства по налогам и сборам, в стране на учете состоит почти 3 миллиона человек, которые владеют либо пользуются объектами недвижимости. Из них половина имеет право на льготы – в основном это пенсионеры по возрасту. Отдельная категория – инвалиды I и II группы, несовершеннолетние и лица, признанные недееспособными. Но есть особенность – освобождение от уплаты налога возможно, если в этих объектах недвижимости не прописаны трудоспособные граждане. Начальник главного управления налогообложения физических лиц МНС Михаил Рассолько напоминает: остальной части граждан, владеющих имуществом, до 15 ноября необходимо заплатить налог на недвижимость и землю.

– Общая сумма исчисленных платежей в этом году составила 133 миллиона рублей. А с учетом того, что часть граждан имеет льготы, предъявлено к уплате 68 миллионов рублей, – рассказал он.

С этого года вступила в силу новая редакция Налогового кодекса. В целом ни ставки, ни льготы изменений не претерпели. Новации коснулись зданий и земельных участков, которые использовались не по назначению. Отменено право местных Советов увеличивать до 10 раз ставки по неэффективным или неиспользуемым объектам недвижимости. Также отменен десятикратный повышающий коэффициент в отношении земельных участков, которые были предоставлены во временное пользование и не были своевременно возвращены либо самовольно заняты. Также для областных и Минского городского Советов депутатов установлены лимиты увеличения ставок налога на недвижимость и земельного налога. На 2019 год максимальный размер – в 2,5 раза, а с 2020 и далее – не более чем в 2 раза. Специалисты отмечают: снижение коэффициентов отразится и на сумме налогов, которые предъявят к уплате.

В среднем налог на недвижимость в этом году составил 40 рублей на одного плательщика. В Минске сумма на 25 рублей выше. Дело в оценочной стоимости зданий и кадастровой стоимости земельных участков. Поэтому и размеры земельного налога в среднем по стране составили 18 рублей, в Минске – 116 рублей. В отдельных ситуациях суммы налогов могут быть значительно выше средних.

– Налог на недвижимость составлял и 600 рублей. В Минске земельный налог может составлять и 200 рублей. Все зависит от площади и местонахождения земельного участка. А в столице достаточно много частного сектора, который находится практически в центре города.

К слову, именно в Минске наибольшее число граждан, владеющих двумя и более объектами недвижимости, – 67 000. А всего в стране таких граждан около 220 000. И их количество ежегодно растет.

– Еще несколько лет назад их было чуть больше 100 000. То есть примерно за пять лет произошел рост приблизительно в два раза, – отметил Михал Рассолько. – Кстати, если у человека два жилых помещения в многоквартирных домах, это его право выбрать, по какому из них платить налог. Для этого надо обратиться в налоговый орган.

А вот число лиц, не вовремя уплачивающих налог, наоборот, уменьшается. Их не более полпроцента. Основная категория должников – граждане, которые ведут асоциальный образ жизни. Специалисты напоминают: законодательством предусмотрены меры ответственности. За каждый день просрочки начисляется пеня. Также предусмотрен штраф в размере 15 процентов от суммы неуплаченного налога. Но есть одно «но» – сумма налога должна быть не менее одной базовой величины.

Получить извещение на уплату налога можно не только по почте, но и в личном кабинете на портале МНС. В этом году по почте было разослано 1,5 миллиона извещений, а через личный кабинет – 175 000.