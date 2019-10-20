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Уральская пещера с большими ледниками
21.10.2019 — Разное | Новости Хотимска
Источник материала: Новости Хотимска
В Свердловской области обнаружена пещера с самыми большими в регионе ледниками. Екатеринбургские спелеологи открыли новую пещеру на севере региона на реке Вижай.
Пещера была найдена в июле во время сплава по реке.
Позже в пещере обнаружили несколько ходов, закрытых ледниками. Специалистам все же удалось исследовать три хода. Толщина подземных ледников — 10-15 метров.
Это самые большие в Свердловской области ледники и одни из крупнейших на Урале. Сейчас специалисты проводят топосъемку объекта.
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В Свердловской области обнаружена пещера с самыми большими в регионе ледниками. Екатеринбургские спелеологи открыли новую пещеру на севере региона на реке Вижай....
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