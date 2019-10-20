Уральская пещера с большими ледниками

Источник материала: Новости Хотимска

В Свердловской области обнаружена пещера с самыми большими в регионе ледниками. Екатеринбургские спелеологи открыли новую пещеру на севере региона на реке Вижай.

Пещера была найдена в июле во время сплава по реке.

Позже в пещере обнаружили несколько ходов, закрытых ледниками. Специалистам все же удалось исследовать три хода. Толщина подземных ледников — 10-15 метров.

Это самые большие в Свердловской области ледники и одни из крупнейших на Урале. Сейчас специалисты проводят топосъемку объекта.