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Брестское «Динамо» впервые за 27 лет будет с медалями чемпионата Беларуси по футболу
Источник материала: Tut.by
Брестское «Динамо», которое в 25-м туре Брест вырвал победу в концовке матча со Слуцком">вырвало победу у «Слуцка» со счетом 3:2, впервые с 1992 года гарантировало себе медали чемпионата Беларуси по футболу. Клуб с 64 очками после 25 туров лидирует в первенстве и на 19 баллов за пять туров до конца опережает минское «Динамо», которое идет на четвертом месте.
Таким образом, столичное «Динамо» утратило даже теоретические шансы на победу в чемпионате и не завоюет золото 15-й сезон кряду. К слову, шансы на серебро и бронзу также призрачны.
Напомним, что брестское «Динамо» в последний раз брало медали в далеком 1992 году, тогда клуб завоевал бронзу чемпионата.
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В последний раз Брест брал медали в седом 1992 году.
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