Брестское «Динамо» впервые за 27 лет будет с медалями чемпионата Беларуси по футболу

Источник материала: Tut.by

Брестское «Динамо», которое в 25-м туре Брест вырвал победу в концовке матча со Слуцком">вырвало победу у «Слуцка» со счетом 3:2, впервые с 1992 года гарантировало себе медали чемпионата Беларуси по футболу. Клуб с 64 очками после 25 туров лидирует в первенстве и на 19 баллов за пять туров до конца опережает минское «Динамо», которое идет на четвертом месте.



Фото: ФК «Динамо» (Брест)

Таким образом, столичное «Динамо» утратило даже теоретические шансы на победу в чемпионате и не завоюет золото 15-й сезон кряду. К слову, шансы на серебро и бронзу также призрачны.

Напомним, что брестское «Динамо» в последний раз брало медали в далеком 1992 году, тогда клуб завоевал бронзу чемпионата.

Место Команда М В Н П ЗГ ПГ Очки 1 Динамо (Брест) 25 20 4 1 62 18 64 2 БАТЭ 24 18 3 3 49 13 57 3 Шахтер 24 17 3 4 47 16 54 4 Динамо (Минск) 24 14 3 7 35 25 45