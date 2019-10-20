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МЧС. Мониторинги объектов

21.10.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

В целях предупреждения возникновения пожаров и загораний, инспекцией надзора и профилактики Дзержинского районного отдела по чрезвычайным ситуациям проведены мониторинги противопожарного состояния ИП «Куликовский А.О», ЧПТУП «Белоус В.В» и автозапчасти ИП «Ворона С.В.».

В ходе проведения мониторингов особое внимание уделялось вопросу обеспеченности первичными средствами пожаротушения, наличию автоматической пожарной сигнализации, а также знанию работников действий, в случае возникновения пожара.

Данным индивидуальным предпринимателям были вручены рекомендации с мероприятиями, направленными на повышение уровня пожарной безопасности.


 
 
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В целях предупреждения возникновения пожаров и загораний, инспекцией надзора и профилактики Дзержинского районного отдела по чрезвычайным...
 
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