МЧС. Мониторинги объектов

Источник материала: Новости Дзержинска

В целях предупреждения возникновения пожаров и загораний, инспекцией надзора и профилактики Дзержинского районного отдела по чрезвычайным ситуациям проведены мониторинги противопожарного состояния ИП «Куликовский А.О», ЧПТУП «Белоус В.В» и автозапчасти ИП «Ворона С.В.».

В ходе проведения мониторингов особое внимание уделялось вопросу обеспеченности первичными средствами пожаротушения, наличию автоматической пожарной сигнализации, а также знанию работников действий, в случае возникновения пожара.

Данным индивидуальным предпринимателям были вручены рекомендации с мероприятиями, направленными на повышение уровня пожарной безопасности.



