Сексуальный молчун и другие мифы о немногословных мужчинах

Источник материала: Ежедневник



фото: kantrust.ru

Молчать, чтобы "сойти за умного", становится немодно и невыгодно.

Иногда мужчинам надо уйти на тот свет, чтобы набраться смелости сказать главные слова. На этом свете мы предпочитаем молчать, как партизаны. Но война полов заканчивается, молчать перед женщиной становится немодно и невыгодно. Мужчина ищет осознанных отношений и учится говорить заново. Недаром сказано: вначале было слово.

А ведь для многих мужчин, как и для меня, вначале было молчание. “Помолчи, за умного сойдешь,” - повторяла моя первая учительница. Я был говорливым и к тому же считал себя умным, но всё равно принял присказку на свой счёт. Зачем болтать? Дураки болтают, "болтун - находка для шпиона", “молчание — золото".

Я стал меньше говорить на людях и больше писать в дневник. Там я не боялся прослыть болтуном. Писал тридцать лет, и не было для меня ближе связи, чем связь с другом, живущим в тетрадке. Ему я доверялся всецело, людям - избирательно. Так я стал интровертом и букой.

Дальше больше. Меня научили, что молчание не только признак ума но и показатель мужественности. Женщины болтают, треплются, пилят, сверлят, сплетничают, моют кости, истерят. Мужчины молчат. Не будь как женщина.

Помню детский анекдот: жена тщетно пыталась привлечь внимание мужа новыми нарядами и походами в салон красоты. Отчаявшись, она надела противогаз, и вышла к мужу. Тот не поднял головы. “Неужели ты и теперь ничего не скажешь? - топнула ногой она. Он быстро смерил её взглядом: “Брови, что ль, выщипала?” Какая жалкая женщина, смеялись мы, какой крутой чел.

Бравада надежно защищала меня от унижения показать чувства, оказать внимание, сказать слова нежности. Так я чуть не стал мачо с жестянкой вместо сердца.

И всё же полностью заткнуть меня не получилось, раз уж я пишу эти строки. А вот мои друзья и клиенты-мужчины сплошь и рядом пытаются разлепить себе рот. Но это не так просто. Нас не учили говорить. “Мужчина не плачет", "мужчина не жалуется", и вот уже легче промолчать, чем высказать обиду или несогласие. Пару раз подойдешь к маме, услышишь от неё: “Ну что ты как девочка, терпи”, - и решишь, что мир несправедлив, и мальчикам не разрешены некоторые вещи, которые разрешены девочкам. Длительное окультуривание вывело новый вид мужчины: "Мужчина Молчащий”.

Мы молчим по разным причинам, но чаще всего это страх. Страшно говорить с женщиной о чувствах, потому что это явно её территория, страшно показаться слабым, страшно оказаться непонятым. Мы молчим, потому что хотим как лучше: избежать конфликта, сохранить мир, удержать контроль. Мы молчим, потому что это всё, что мы умеем.

Сексуальный молчун и другие мифы.

Ну и что, скажете вы? Пусть мужчина молчит. Немногословных любят женщины и уважают в обществе. Но так ли это? Сначала давайте разберемся с мифами.

Миф 1. Мужчина-молчун сексуален.

Действительно, популярные журналы пестрят заголовками о сексуальности молчунов. Есть даже научные исследования, указывающие, что повышенный уровень тестостерона может быть связан с большей молчаливостью. Молчащий мужчина вызывает ощущение мистицизма и глубины.

Сейчас в моде последний Джеймс Бонд: мистический, тихий, уверенный в себе интроверт, сводящий женщин с ума. Вот только никто не объясняет, почему в каждой новой серии у него новая спутница. Может своим молчанием он не только сводит с ума но и выносит мозг.

Молчание редко показатель глубокого ума или мистической души, если, конечно, мужчина не почтенный старец или не признанный духовный учитель. Молчание привлекательно только при первом знакомстве. В процессе общения налет мистицизма быстро стирается, и оказывается, что мужчина просто замкнут или робок.

Миф 2. Мужчина делами выражает свои чувства лучше, чем словами.

Может это и так, язык действия красноречив, но это другой язык. Если ваш партнер обращается к вам на языке слов, отвечать нужно на этом же языке, чтобы понять друг друга. Иначе получаются трудности перевода: люби меня по-французски, а я буду любить тебя по-фински, а там уж как получится.

Помните диалог в том же фильме “Призрак", когда Сэм упрямится сказать Молли “я тебя люблю":

Сэм: People say ‘I love you' all the time and it doesn’t mean anything (Люди всё время говорят “я тебя люблю”, и это ничего не значит).

Молли: Sometimes you need to hear it. I need to hear it. (Иногда это надо услышать. Мне надо услышать).

Миф 3. Женщина болтлива, её не переговоришь.

Даже ученые взялись развеять это миф и показали, что говорливость не зависит от пола. Мужчине кажется, что женщина любит поговорить, потому что он не придает должного внимания её словам. Мужчины говорят, а женщины болтают - привет патриархату.

Миф 4. Женщина лучше разбирается в чувствах.

Этому нет никаких научных подтверждений. Чувства - общечеловеческая ценность. Другое дело, что женщина, выросшая под постоянным давлением мужского общества, научилась лучше договариваться с сильным полом, подобно тому как слабая сторона в бизнесе учится лавировать, идти на компромиссы, знать тонкости противника. Мужчину учили побеждать в конкурентной среде, поэтому в конфликте с женщиной мужчина будет искать возможность победить. Зачем договариваться с женщиной, если можно проигнорировать, прикрикнуть, придавить, отмолчаться. Молчание - один из подходящих способов контроля над заведомо слабым собеседником.

Почему молчать невыгодно?

Молчание может помогать достичь каких-то краткосрочных преимуществ, но в отношениях, которые строятся годами, оно обходится слишком дорого. Институт семейных отношений Gottman Institute утверждает, что отмалчивание (stonewalling) - одна из верных причин, ведущих к разводу, а 85% всех отмалчиваний в парах делают именно мужчины.

Каждый раз, когда на запрос о чувствах мы отвечаем просто “хорошо” или “плохо”, когда выбираем промолчать в ситуации, где требуется наше мнение, наш голос, наша позиция, каждый раз, когда вместо “я зол”, “мне грустно”, “мне страшно”, “я рад”, “я люблю” мы бубним что-то нечленораздельное, отношения ослабевают. Партнер остается додумывать, что же там на самом деле, а додумывает он, как правило, что-то негативное, так уж мы устроены. Растет напряжение, появляется обида, которая прорывается наружу критикой. Критику мало кто любит, мы закрываемся еще глубже, и попадаем в порочный круг отчуждения.

Вашим отношениям нужны такие встряски? Если да, вот несколько вредных советов молчащим мужчинам:

Хочешь быть неправильно понят? Отвечай уклончиво, ничего не говоря.

Хочешь домыслов и недомолвок в семье? Держи язык за зубами.

Хочешь похолодания, недовольства, неожиданных упреков? Чаще использую волшебные слова “угу”, “не знаю”, “как-то так”, “посмотрим”.

Хочешь эскалации конфликта? Избегай любых разборок, сожми зубы, уткнись в смартфон, закрой за собой дверь, приди домой поздно.

Хочешь доминировать в отношениях? Многозначительно молчи, и громко кашляй, это вселяет страх и иллюзию контроля.

Молчание невыгодно в отношениях, если конечно ты не решил их завершить. Отношения питаются коммуникацией, а слова - самый яркий и сочный инструмент коммуникации. Если задача не удерживать позицию “сверху", а построить равные устойчивые отношения, нам пора открыть рот.

Мужчина, владеющий словом, способен на великие дела

Наша немота вынуждена. Психологи называют её следствием многолетней травмы в отношениях мужчины и женщины. Некоторые идут дальше. Автор и визионер Дитер Дум говорит о войне мужского и женского, которая продолжается пять тысяч лет, с момента становления патриархата. Так или иначе, травма есть у всех мужчин и женщин, у меня тоже, нас растили более-менее одинаково, в нас заложены более-менее одинаковые программы патриархального общества, от Сан Франциско до Хабаровска.

Что теперь? Разбираться в причинах старой истории? Нет, писать новую. И на первой странице новой истории я бы написал: чувствовать и говорить о чувствах - хорошо, нормально и абсолютно приемлемо для мужчины.

Мужчина, который чувствует и умеет свои чувства выражать, способен на великие дела. Это мужчина-лидер, мужчина-творец, мужчина-отец. Когда-то женщины не знали агентов ноль-ноль-семь и вздыхали по мужчинам-поэтам, мужчинам-трубадурам, мужчинам-философам. Понимать и выражать свои чувства было признаком ума и смелости.

Начинай с любви

Как развязать многолетнее молчание и начать говорить о главном? Я бы мог подсказать курсы по эмоциональному интеллекту, книги о том, как мужчине разобраться в хаосе чувств, но, мне кажется, начинать надо с любви.

Мужчина умеет говорить, но о другом, о безопасном, о том, что разрешено обществом. Мужчина умеет делать презентации, тед-токи, политические речи и страстные тирады в барах с друзьями.

Почему? Потому что мужчина умеет любить то, что ему разрешено любить. Мужчина безусловно способен быть внимательным, красноречивым и чувственным по отношению к тому, что он любит. Свой бизнес, собака, мотоцикл, банный день, первый сын.

Любить женщину, любить отношения с женщиной так, как любишь свой мотоцикл в гараже - уже сложнее. Но если войне полов суждено закончиться на нашем веку, нам мужчинам, самое время спросить себя: а если полюбить свои отношения, как я люблю работу или футбол? Есть тема, о которой я готов говорить бесконечно? Спартак, новая онлайн-игра, восхождение на Эверест, триатлон или бизнес успехи. А отношения? Можно ли полюбить свои отношения настолько, что сам почувствуешь необходимость подпитывать их искренностью, что сам снимешь броню страха, как в сексе снимаешь одежду?

Сделайте отношения не менее важными. Для этого нужно простое решение, например “с сегодняшнего дня то, что происходит дома в семье мне так же важно, как мой бизнес”. Одно решение повлечет за собой целую череду изменений. Вы начнете инвестировать в отношения, брать риски, радоваться успеху. Появится страсть, а страсть развяжет язык, приведет к нужным словам. Сэм из “Призрака” нашел смелость сказать своей Молли “я тебя люблю”, когда, наконец, понял, насколько дороги ему отношения с ней. Едва успел. И вы ещё успеете.

Не важно, где и чему нас учили в детстве. Не важно, что вещают в модных журналах и мужских банях. Молчание о главном не принесет выгоды. Для осознанных отношений пора учиться говорить и в с словах находить смелость и свободу. А начинать можно, как всегда, с любви.

Я вижу мужчину, который сядет рядом с женщиной и спокойным низким голосом скажет: “Со мною вот, что происходит”, - и заговорит с ней на одном языке. Так начинается диалог равных, так начинается доверие.

Александр Баранов, Сноб