Компания Bosch представила новую линейку высокоэффективных галогенных ламп

Компания Bosch представляет новую топовую линейку галогенных автомобильных ламп Gigalight Plus 150. Новые лампы выдают до 150% больше света в сравнении с обычными галогенными лампами, что позволило поднять безопасность движения на автомобиле в темное время суток на новую высоту.

Bosch выпускает линейку ламп повышенной эффективности для приборов головного освещения на протяжении многих лет, постоянно улучшая конструкцию источников света и повышая характеристики световых приборов. Так, в 2006 году у Bosch появилась на свет серия Plus 50, в 2010-м Plus 90, а в 2014 году компания запустила инновационную модель Gigalight Plus 120.

Данная линейка стала топовой в ассортименте автомобильных ламп Bosch благодаря увеличенному на 120% количеству излучаемого света и особенно высокой производительности, достигнутой за счет применения нити накала оптимизированной конструкции. Лампы давали яркий белый свет, для улучшения параметров освещенности ему был придан синеватый оттенок за счет специального покрытия колбы. В результате ввода в ассортимент новых ламп водители получили большую уверенность на дороге: препятствия и дорожные знаки стало легче различить в темноте.

Новые лампы Gigalight Plus 150 обеспечивают лучшие характеристики и еще более высокую интенсивность света. Для повышения эффективности колба наполнена чистым ксеноном без примесей других газов, а размер и конструкция нити вновь оптимизированы. Покрытие синего цвета занимает большую площадь колбы в сравнении с Gigalight Plus 120. Полученный в результате модернизации конструкции лампы ярко-белый свет сравним по восприятию с дневным освещением. В результате водитель видит дорогу в темное время суток при более контрастных условиях, что позволяет распознавать потенциально опасные ситуации раньше и реагировать быстрее.

В дополнение лампы получили обновленный внешний вид: колба с серебристым покрытием верхней части превосходно интегрируется в дизайн современных высокотехнологичных фар. Оптимизированная конструкция нити накала позволила снизить рабочую температуру ламп Gigalight Plus 150 до 250 градусов Цельсия (против 550 градусов у Gigalight Plus 120), благодаря чему новые лампы получили более продолжительный ресурс. При этом интенсивность света увеличилась до 1605 люменов (против 1450 у Gigalight Plus 120).

По ряду характеристик новые галогенные лампы сопоставимы с ксеноновыми и светодиодными источниками света. При этом никаких проблем с законодательством при использовании новых ламп повышенной эффективности от Bosch у водителей не возникнет. Gigalight Plus 150 отвечают требованиям европейского стандарта ECE R37 и сертифицированы для Российского рынка. Таким образом, вы можете улучшить световые характеристики штатных галогенных фар автомобиля, увеличить видимость в темное время суток и повысить безопасность дорожного движения без нарушения правил и законодательства. Автомобиль с лампами Bosch Gigalight Plus 150 cможет пройти техосмотр и уберечь от штрафов и санкций сотрудников государственной инспекции на дороге за использование несоответствующих типов ламп.