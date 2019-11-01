В ожидании хита тура. «Городея» сыграет против «Немана» и другие матчи 27-го тура ЧБ

Источник материала: Tut.by

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2 ноября матчем в Городее продолжится 27-й тур чемпионата Беларуси по футболу . Вчера «Минск» с минимальным счетом обыграл «Слуцк» и практически гарантировал себе место в элите, если команду, конечно, не деклассируют.

Суперхитом тура станет игра в Бресте 3 ноября, где местное «Динамо» сыграет против «Шахтера». Отметим, что все билеты на этот матч были проданы уже в понедельник. Поддержка у команды Марцела Лички будет просто топовая!



В 12-м туре команды в Солигорске голов друг другу не забили. Фото: «Шахтер»

Красоты матчу добавит тот факт, что хозяева выйдут на поле в ретроформе . Данная акция посвящена легендарной игре в Бресте 7 мая 1988 года, когда «Динамо» победило со счетом 1:0 сборную СССР, которая позже стала олимпийским чемпионом.





Спортивный директор клуба Сергей Ковальчук объяснил это желанием «дополнительно зарядить, мотивировать ребят на очень непростой матч с конкурентом в борьбе за золото чемпионата».

Прямо сейчас брестчане опережают БАТЭ на шесть очков. Напомним, что им надо набрать семь очков в четырех оставшихся матчах, чтобы впервые стать чемпионами Беларуси. В год 1000-летия Бреста!

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Если же «Динамо» возьмет только шесть, то при 15 очках у БАТЭ в оставшихся турах будет равное количество баллов и команды сыграют «золотой матч».

Брестское «Динамо» проводит чемпионский сезон и идет на рекорд. Что происходит и как там БАТЭ?

У Бреста нет больших проблем с составом, кроме Михаила Гордейчука, который пока не восстановился. Но, как мы видели в матче против «Гомеля», тренер может выпустить несколько игроков, которые способны переломить ход матча. Есть джокер и в рукаве у Сергея Ташуева — это Николай Януш. Ветеран «Шахтера» проводит отличный сезон! А вот Элис Бакай и Никола Антич команде опять не помогут.

Атмосфера в «Динамо» хорошая и боевая, то в стане «горняков» не все гладко. Пошли слухи, что Элис Бакай не очень-то и травмирован, а ему не дают играть руководители клуба. Летняя история Валерия Громыко повторяется осенью с Бакаем? Которого, опять же по слухам, сватают в брестское «Динамо».

1 ноября украинский ресурс Sport Arena сообщил, что Юрий Вернудиб уже в понедельник официально будет объявлен главным тренером «Шахтера». Впрочем, специалист пока опровергает эту информацию.

Как все эти слухи отразятся на результатах? Есть ли единение внутри команды? Сплотилась ли команда вокруг Сергея Ташуева? Готовы ли футболисты биться до конца? Ответы на эти вопросы мы можем получить уже 3 ноября.

Прогноз на матч

В 27-м туре нас ждет еще несколько интересных матчей. Так, 3 ноября в Жодино «автозаводцы» примут минское «Динамо». Эти команды отделяют всего пять очков, и это борьба за еврокубки.

Не пропустите в воскресенье матч в Борисове, где БАТЭ сразится против «Ислочи». Борисовчане отчаянно борются за чемпионство, а «волки» — за четвертое место. Напомним, что в этом году «Ислочь» не проигрывала БАТЭ, а весной и вовсе выбила их из Кубка Беларуси.

Слухи вокруг лучшего бомбардира чемпионата и главного тренера БАТЭ

Интерес к нападающему РЦОР-БГУ растет как на дрожжах. Илья Шкурин забил 17 голов и готов замахнуться на рекорд Михаила Гордейчука, который в 2017 году забил 18 раз.

Шкурин стал вторым футболистом за 10 лет, который забил более 15 голов в чемпионате. Неудивительно, что к нему проявляют интерес. По слухам, им интересуется БАТЭ и… московский «Спартак» . Тренер «желто-синих» не стал это комментировать.

Агент игрока Валерий Исаев в свою очередь не подтверждает, что его клиент находится в сфере интересов «Спартака».

— Интерес «Спартака» к Шкурину? Не могу ничего сказать, но могу подтвердить заинтересованность клубов РПЛ в нападающем, — сказал Исаев в комментарии «Трибуне» .

В четверг «Трибуна» сообщила, что главный тренер БАТЭ Алексей Бага покинет свой пост в конце сезона. 38-летний специалист работает в тренерском штабе борисовчан с 2011 года.

Андрей Капский назвал эту информацию «откровенным вбросом». Председатель правления БАТЭ сообщил «Прессболу» , что «в бою все средства хороши».

— А что касается нас, то никакого разговора о смене тренера не ведется. Сейчас все вместе МЫ — руководство, тренерский штаб и команда — работаем над решением нашей общей задачи. А это сообщение — откровенный вброс в период важного отрезка чемпионата, — сказал Андрей Анатольевич.

Видео: АБФФ

Все матчи 27-го тура можно смотреть в прямом эфире VOKA.TV .

1 ноября прошел один матч:

ФК «Минск» — ФК «Слуцк» — 1:0

2 ноября пройдет еще одна игра:

ФК «Городея» — «Неман», 16.00.



3 ноября мы увидим четыре встречи:

«Торпедо-БелАЗ» — «Динамо» (Минск), 14.00;



«Дняпро-МЧЗ» — ФК «Витебск», 16.00;



«Динамо» (Брест) — «Шахтер», 18.00;



БАТЭ — «Ислочь», 19.45.



4 ноября тур завершится в Мозыре:

«Славия» — ФК «Гомель», 14.30;



Положение в чемпионате после первого дня 27-го тура:

Место Команда М В Н П ЗГ ПГ Очки 1 Динамо (Брест) 26 21 4 1 64 19 67 2 БАТЭ 26 19 4 3 52 15 61 3 Шахтер 26 18 4 4 52 18 58 4 Динамо (Минск) 26 14 5 7 39 29 47 5 Ислочь 26 12 6 8 36 30 42 6 Торпедо-БелАЗ 26 12 6 8 34 30 42 7 ФК Городея 26 11 7 8 28 25 40 8 Неман 26 9 5 12 23 33 32 9 ФК Минск 27 8 8 11 34 42 32 10 ФК Витебск 26 8 7 11 23 32 31 11 Славия 26 7 7 12 27 33 28 12 ФК Слуцк 27 7 6 14 24 45 27 13 РЦОР-БГУ 27 6 8 13 44 61 26 14 Дняпро-МЧЗ 26 6 6 14 25 33 24 15 ФК Гомель 26 4 8 14 35 45 20 16 Торпедо (Минск) 27 1 3 23 4 54 6

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