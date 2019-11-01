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В ожидании хита тура. «Городея» сыграет против «Немана» и другие матчи 27-го тура ЧБ
Источник материала: Tut.by
2 ноября матчем в Городее продолжится 27-й тур
Суперхитом тура станет игра в Бресте 3 ноября, где местное «Динамо» сыграет против «Шахтера». Отметим, что все билеты на этот матч были проданы уже в понедельник. Поддержка у команды Марцела Лички будет просто топовая!
Красоты матчу добавит тот факт, что хозяева
Спортивный директор клуба Сергей Ковальчук объяснил это желанием «дополнительно зарядить, мотивировать ребят на очень непростой матч с конкурентом в борьбе за золото чемпионата».
Прямо сейчас брестчане опережают БАТЭ на шесть очков. Напомним, что им надо набрать семь очков в четырех оставшихся матчах, чтобы впервые стать чемпионами Беларуси. В год 1000-летия Бреста!
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Если же «Динамо» возьмет только шесть, то при 15 очках у БАТЭ в оставшихся турах будет равное количество баллов и команды сыграют «золотой матч».
У Бреста нет больших проблем с составом, кроме Михаила Гордейчука, который пока не восстановился. Но, как мы видели в матче против «Гомеля», тренер может выпустить несколько игроков, которые способны переломить ход матча. Есть джокер и в рукаве у Сергея Ташуева — это Николай Януш. Ветеран «Шахтера» проводит отличный сезон! А вот Элис Бакай и Никола Антич команде опять не помогут.
Атмосфера в «Динамо» хорошая и боевая, то в стане «горняков» не все гладко. Пошли слухи, что Элис Бакай не очень-то и травмирован, а ему не дают играть руководители клуба. Летняя история Валерия Громыко повторяется осенью с Бакаем? Которого, опять же по слухам, сватают в брестское «Динамо».
1 ноября украинский ресурс
Как все эти слухи отразятся на результатах? Есть ли единение внутри команды? Сплотилась ли команда вокруг Сергея Ташуева? Готовы ли футболисты биться до конца? Ответы на эти вопросы мы можем получить уже 3 ноября.
В 27-м туре нас ждет еще несколько интересных матчей. Так, 3 ноября в Жодино «автозаводцы» примут минское «Динамо». Эти команды отделяют всего пять очков, и это борьба за еврокубки.
Не пропустите в воскресенье матч в Борисове, где БАТЭ сразится против «Ислочи». Борисовчане отчаянно борются за чемпионство, а «волки» — за четвертое место. Напомним, что в этом году «Ислочь» не проигрывала БАТЭ, а весной и вовсе выбила их из Кубка Беларуси.
Слухи вокруг лучшего бомбардира чемпионата и главного тренера БАТЭ
Интерес к нападающему РЦОР-БГУ растет как на дрожжах. Илья Шкурин забил 17 голов и готов замахнуться на рекорд Михаила Гордейчука, который в 2017 году забил 18 раз.
Шкурин стал вторым футболистом за 10 лет, который забил более 15 голов в чемпионате. Неудивительно, что к нему проявляют интерес. По слухам, им интересуется БАТЭ и…
Агент игрока Валерий Исаев в свою очередь не подтверждает, что его клиент находится в сфере интересов «Спартака».
— Интерес «Спартака» к Шкурину? Не могу ничего сказать, но могу подтвердить заинтересованность клубов РПЛ в нападающем, — сказал Исаев в
В четверг
Андрей Капский назвал эту информацию «откровенным вбросом». Председатель правления БАТЭ
— А что касается нас, то никакого разговора о смене тренера не ведется. Сейчас все вместе МЫ — руководство, тренерский штаб и команда — работаем над решением нашей общей задачи. А это сообщение — откровенный вброс в период важного отрезка чемпионата, — сказал Андрей Анатольевич.
Видео:
Все матчи 27-го тура можно смотреть в прямом эфире
1 ноября прошел один матч:
2 ноября пройдет еще одна игра:
ФК «Городея» — «Неман», 16.00.
3 ноября мы увидим четыре встречи:
«Торпедо-БелАЗ» — «Динамо» (Минск), 14.00;
«Дняпро-МЧЗ» — ФК «Витебск», 16.00;
«Динамо» (Брест) — «Шахтер», 18.00;
4 ноября тур завершится в Мозыре:
«Славия» — ФК «Гомель», 14.30;
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В субботу зрители увидят всего один матч чемпионата Беларуси.
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