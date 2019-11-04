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В Ганцевичах милиция предлагает добровольно расстаться с оружием

05.11.2019 10:01 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

В Ганцевичах милиция предлагает добровольно расстаться с оружием

Анализ криминогенной обстановки показывает, что в 2019 году в сравнении с 2018 годом на территории Ганцевичского района количество уголовно-наказуемых деяний, связанных с незаконным оборотом оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ выросло с 1 до 3 преступлений, еще 13 граждан привлечено к административной ответственности за нарушение правил оборота оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.

Из нелегального оборота сотрудниками отдела внутренних дел Ганцевичского райисполкома изъято 2 единицы незарегистрированного оружия.

Отдел внутренних дел Ганцевичского райисполкома обращается к гражданам с разъяснением об опасности. которую таит в себе незаконное хранение оружия.

Во-первых, ежегодно фиксируются факты, когда неумелое обращение с таки оружием, а также боеприпасами приводит к травмам и смерти.

Во-вторых, незаконное хранение оружия карается по закону.

Гражданам запрещается хранить и использовать найденное или переданное оружие, собственниками которого они не являются. Такое оружие подлежит немедленной сдаче в органы внутренних дел.

Лица, нарушающие требования порядка оборота оружия и боеприпасов, несут ответственность в соответствии с законодательством Республик Беларусь.

Административная ответственность предусмотрена за:

  • незаконное ношение либо перевозку газового, пневматического и метательного оружия;
  • незаконное приобретение, передачу во владение, хранение, перевозку, пересылку или ношение охотничьего огнестрельного гладкоствольного оружия или боеприпасов к нему, либо незаконное приобретение, передачу во владение, перевозку, пересылку или ношение составных частей или компонентов охотничьего огнестрельного гладкоствольного оружия;
  • за незаконное изготовление. приобретение, передачу во владение, сбыт, хранение, перевозку, пересылку или ношение огнестрельного оружия (кроме охотничьего огнестрельного гладкоствольного оружия), составных частей и компонентов к нему, боеприпасов (кроме боеприпасов к охотничьему огнестрельному гладкоствольному оружию) взрывчатых веществ и взрывных устройств установлена уголовная ответственность, предусмотренная ст.295 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Также предусмотрена уголовная ответственность граждан за действия в отношении оружия:

  • Статья 295-1. Незаконное действия в отношении охотничьего огнестрельного гладкоствольного оружия;
  • Статья 295-2. подделка или умышленное уничтожение маркировки огнестрельного оружия;
  • Статья 295-3. Незаконные действия в отношении предметов, поражающее действие которых основано на использовании горючих веществ;
  • Статья 296. Незаконные действия отношении холодного оружия;
  • Статья 297. Незаконные действия в отношении газового, пневматического или метательного оружия.

С 21 октября по 10 ноября 2019 года на территории Брестской области проводятся мероприятия по добровольной сдаче оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.

Отдел внутренних дел Ганцевичского райисполкома напоминает: лица, добровольно сдавшие оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества, освобождаются от ответственности.

О желании добровольно сдать оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества Вы можете сообщить по телефону 102 либо 22647 (конфиденциальность гарантируется).

Начальник ООПП Ганцевичского РОВД майор милиции, В.Е. Чеботаренко.

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Анализ криминогенной обстановки показывает, что в 2019 году в сравнении с 2018 годом на территории Ганцевичского района количество уголовно-наказуемых деяний,
 
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