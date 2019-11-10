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Лучших аграриев Брестчины объединила Книга Почета
11.11.2019 15:50 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Накануне Дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности АПК Брестский областной агропромышленный союз традиционно проводит встречи с аграриями, которые своим трудом прославили регион. На этот раз местом диалога выбрали Пружанщину, где ветеранам, лидерам отрасли продемонстрируют возможности современных сельхозпредприятий, новые технологии, оборудование, машины.
— Книга Почета призвана отдать дань уважения людям, чей труд в сельском хозяйстве безупречен, повысить престиж этой нелегкой профессии, популяризировать опыт наших передовиков.
В издании собрана информация о 110 жителях Брестчины — представителях разных профессий, которые за свою безупречную, плодотворную работу отмечены высокими наградами. 48 человек стали Героями Социалистического Труда. Руководители колхоза "Советская Беларусь" Каменецкого района Владимир Бедуля и колхоза "Оснежицкий" Пинского района Владимир Ралько этого высокого звания были удостоены дважды.
В Книге Почета представлены также сведения о работниках областного АПК, являющихся полными кавалерами ордена Трудовой Славы СССР, награжденных орденом Отечества Республики Беларусь, удостоенных почетного звания "Заслуженный работник сельского хозяйства Республики Беларусь", лицах, безупречно отработавших 30 и более лет в одной организации.
Издание является открытым. Это значит, что в него будут вноситься новые сведения о земляках, прославивших своим трудом родной край.
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Накануне Дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности АПК Брестский областной агропромышленный союз традиционно проводит встречи с...
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