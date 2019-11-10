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Лучших аграриев Брестчины объединила Книга Почета

11.11.2019 15:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Накануне Дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности АПК Брестский областной агропромышленный союз традиционно проводит встречи с аграриями, которые своим трудом прославили регион. На этот раз местом диалога выбрали Пружанщину, где ветеранам, лидерам отрасли продемонстрируют возможности современных сельхозпредприятий, новые технологии, оборудование, машины.

Лучших аграриев Брестчины объединила Книга Почета


К мероприятию издана Книга Почета Брестского облагропромсоюза, в которую включены сведения о людях, внесших большой личный вклад в развитие сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности АПК области. Исполнительный директор БрОАПС Сергей Ашмянцев подчеркивает, что это высшая форма поощрения аграриев:

 — Книга Почета призвана отдать дань уважения людям, чей труд в сельском хозяйстве безупречен, повысить престиж этой нелегкой профессии, популяризировать опыт наших передовиков.

В издании собрана информация о 110 жителях Брестчины — представителях разных профессий, которые за свою безупречную, плодотворную работу отмечены высокими наградами. 48 человек стали Героями Социалистического Труда. Руководители колхоза "Советская Беларусь" Каменецкого района Владимир Бедуля и колхоза "Оснежицкий" Пинского района Владимир Ралько этого высокого звания были удостоены дважды.

В Книге Почета представлены также сведения о работниках областного АПК, являющихся полными кавалерами ордена Трудовой Славы СССР, награжденных орденом Отечества Республики Беларусь, удостоенных почетного звания "Заслуженный работник сельского хозяйства Республики Беларусь", лицах, безупречно отработавших 30 и более лет в одной организации.

Издание является открытым. Это значит, что в него будут вноситься новые сведения о земляках, прославивших своим трудом родной край.

 
 
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