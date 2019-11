Ресторан новой белорусской кухни Simple переедет на новое место

Источник материала: Tut.by

В историческом здании «Фабрики-кухни» на улице Свердлова, 2 откроется ресторан новой белорусской кухни Simple. Проект переедет с улицы Ленина, 50 где работал на протяжении двух лет. Об этом в Facebook рассказал ресторатор Владислав Луневич.



Здание «Фабрики-кухни»

Переезд на новое место Владислав анонсировал сегодня.

— Большой шаг и большое решение! Мы с Simple работаем на нынешнем месте (ул. Ленина, 50) до 31 декабря 2019 года — и переезжаем на Свердлова, 2. Третий этаж, две открытые террасы, вид на Красный костел. Следите за новостями, — написал Луневич.

Simple — ресторан новой белорусской кухни, в меню которого не было драников и блюд из картофеля. Там готовили авторские блюда из натуральных белорусских продуктов: баранины, говядины, свинины, курицы, рыбы. Один из самых авторитетных ресторанных критиков России в 2018 году поставил ресторану две из трех звезд и написал : «Стоит визита. Другие места хороши, такое — уникально».



Интерьер ресторана Simple

Совладелец заведения — Владислав Луневич, один из самых успешных минских рестораторов. Он открыл в столице такие места, как ENZO, «Дэпо», «Лаўка», Simple, Let it be, Underdog. Еще — пивной «Чапскі бар», который после трех лет работы на Зыбицкой закрыли в этом году.

Simple открылся в ноябре 2017 года на первом этаже Willing Hotel Minsk и обслуживал в том числе постояльцев гостиницы.

Розыгрыш билетов! Новый розыгрыш в приложении "Афиша TUT.BY"! Можно бесплатно получить билеты на бизнес-конференцию. App Store Google Play