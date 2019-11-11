Сегодня в Беларуси началось досрочное голосование по выборам депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь

Источник материала: Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Досрочное голосование даёт возможность максимальному количеству граждан реализовать своё избирательное право. Проголосовать заранее вправе избиратели, которые в день выборов не имеют возможности находиться по месту жительства.

В первый день досрочного голосования корреспондент «СК» посетила Центральный участок для голосования. Как отметили члены участковой комиссии, мстиславчане всегда используют возможность прийти на участки досрочно и проголосовать.

Здесь для избирателей оборудованы места, обеспечивающие тайну голосования. На участке обязательно присутствуют не менее двух членов комиссии. Ящики для бюллетеней круглосуточно охраняются сотрудниками милиции.

Заранее проголосовать на Центральный участок №41 пришла жительница Мстиславля Наталья Хандалова:

— Я с большим вниманием изучила программы кандидатов в депутаты. В предвыборной кампании участвует много интересных людей. Очень хочется, чтобы мой выбор был оправданным. Депутат должен быть своеобразным мостом между людьми и властью, видеть и понимать проблемы общества, делать всё для того, чтобы принимаемые законы были направлены на улучшение качества жизни в нашей стране.

▪ Наталья Хандалова отдала свой голос за одного из кандидатов в депутаты. Фото Нелли Денисенковой.

Следить за соблюдением Избирательного кодекса Республики Беларусь во время периода голосования будут наблюдатели. Это не только аккредитованные иностранные граждане, но и депутаты, доверенные лица кандидатов, представители политических партий, общественных объединений, трудовых коллективов и граждане страны. Все эти люди должны будут лично убедиться, что выборы прошли честно и без нарушений.

На Мстиславщине своих наблюдателей направили Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане, профсоюзные объединения, РОО «Белая Русь», БРСМ, Белорусский фонда мира, РО «Белорусский союз женщин», а также трудовые коллективы района. Все они люди самых разных профессий и возрастов. Но самое главное — это граждане с активной жизненной позицией, которые переживают за будущее страны.

В конференц-зале райисполкома представители Белорусского общества «Знание» провели встречу для наблюдателей и других представителей избирательного процесса, в ходе которой ознакомили их с общими требованиями к проведению парламентской избирательной кампании, рассмотрели возможные проблемные моменты, а также дали рекомендации для разрешения конфликтных ситуаций. Присутствующие смогли задать лекторам интересующие их вопросы.

Напомним, что выборы депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва состоятся 17 ноября 2019 года. В день выборов избирательные участки будут открыты с 8 до 20 часов.

Нелли ДЕНИСЕНКОВА.