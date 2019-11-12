Нас владелец удивил - всю «инженерку» сделал сам. Последняя история проекта «Скрытое»

Источник материала: Tut.by

Сегодня мы публикуем последнюю, пятую читательскую историю проекта «Скрытое». Рассказ Вячеслава Тумаша будет полезен всем, кто задумался о строительстве собственного дома и прокладке инженерных коммуникаций, — он подробный, с разбором допущенных ошибок. Отметим, мужчина без привлечения специалистов справился со всеми строительными работами и монтажом систем отопления, водопровода и канализации. Эксперты компании «Чистый берег» и REALTY.TUT.BY отправились к нему в гости, чтобы оценить качество монтажа и протестировать работу всех систем. Забегая вперед, скажем: увиденное удивило.





Дом на обрыве

Место под строительство дома Вячеслав выбрал не случайно — лет пятнадцать назад он учился летать на параплане в окрестностях Дубровского водохранилища под Минском. Как следует из его рассказа, «по пути с тренировки у меня было две мысли: я теперь совсем крут — летел метров десять, и что жить в этом месте над озером было бы еще круче».



На крыше смонтирована фальцевая кровля с классическим кровельным пирогом для мансардного этажа — минеральный утеплитель толщиной 250 мм

Спустя несколько лет Вячеслав купил здесь участок практически на обрыве с видом на водохранилище. Деревянный дом общей площадью 159 м² с тремя спальнями и двумя санузлами строился своими руками, поэтому «разбор полета» будет интересен многим. Отметим, что опыт строительства у Вячеслава уже был — это уже его третий дом.

Участок имеет ограничения — по границе проходит ЛЭП. От нее нужно было отступить 10 метров, что в свою очередь накладывало ограничения на расположение и габариты дома. Компенсировались эти трудности красотой места на возвышенности и отсутствием соседей в близости от участка.



Вид с террасы

Как будет выглядеть дом и какой будет планировка, Вячеслав рисовал сам. Для согласований и разрешений на строительство его проект пришлось визуализировать на бумаге в организации с лицензией на проектирование. Обошлось это в двести рублей. Дальнейшее строительство велось самостоятельно с привлечением подсобников для тяжелых работ.



Совет Вячеслава по стенам из бруса: обязательно обработать торцы перерубов специальным пломбирующим составом, это самое уязвимое место бруса. Банка такого состава европейского производителя на весь дом обошлась в 160 рублей

Под всю площадь дома (7×9 метров) была отлита железобетонная подушка толщиной 150 мм и монолитные стены толщиной 400 мм, утепленные и гидроизолированные «напыляемым» утеплителем. Получился полноценный цокольный этаж высотой 2,3 метра. Здесь теперь «офис» Вячеслава, где хранятся материалы и где он работает. Материал стен — клееный брус толщиной 210 мм. Производителя Вячеслав искал дотошно — ездил на производства и готовые объекты, изучал доступную информацию о клеях, пропитках, общался с бригадами сборщиков.



Реечный потолок. Вячеслав говорит, что труднее всего было сделать «волны» — они получились благодаря направляющим из гнутого бруса. Потом он закрыл их черной подкладочная тканью и прибил рейки

— В результате неприятных моментов даже с «отборным» производителем избежать все равно не удалось — были и просчеты конструктора, вопросы к качеству дерева, катастрофически необязательное отношение к срокам, — говорит хозяин дома. — Но в итоге удалось вытребовать компенсацию за «косяки» в эквиваленте в тысячу долларов — все по договору.



Оригинальная откатная дверь. Как и многое в доме, ее Вячеслав сделал сам

Впрочем, Вячеслав за три года ни разу не пожалел о выборе материала стен.

— Дом получился теплым, — говорит он. — Температура теплоносителя для радиаторов в среднем 50 градусов, контур теплого пола — 30. В первую зиму даже не верилось, что отапливать эти квадраты выходит так дешево. Есть с чем сравнивать — до этого мы жили в кирпичных домах с постоянной экономией и ожиданием лета.



Журнальный стол из спилов старого тополя

Вода из скважины, стоки — в биореактор

Специалисты по монтажу сантехнического и отопительного оборудования, рекомендованные компанией «Чистый берег», Виталий и Сергей после небольшой экскурсии по дому отправились в подвал. Здесь находится оборудование системы водоснабжения.





Вода в дом поступает из скважины. Ее пробили еще на этапе завершения работ по утеплению фундамента. Труба водоснабжения диаметром 32 мм выведена в подвал, где подсоединена к мембранному баку, обеспечивающему постоянное давление в системе. После бака труба разветвляется на трубу уличного полива и фильтр механической очистки, после которого идет домашнее потребление.





— За три года картридж фильтра менял уже четыре раза, — рассказывает Вячеслав. — Он забивается мелкодисперсным суглинком. Дополнительно систему фильтрации воды для пищевых нужд не ставил. Косвенная причина этого — моя склонность к оптимизму. Нижние соседи заверяют, что воду сдавали на проверку в лабораторию и результат был «лучше, чем на „Дариде“». Верхние соседи утверждают, что та же процедура вынудила их купить оборудование на четыре тысячи рублей. «Мажоры», — подумал я про верхних и не стал делать ничего.

Эксперты не увидели в этом проблему — фильтры периодически нужно менять, и если приходится делать это всего раз год, то это нормально. Что нужно — так это все же сделать анализ питьевой воды и подобрать оптимальную систему очистки (если потребуется).

За горячее водоснабжение отвечает бойлер косвенного нагрева на 200 литров с двумя спиралями нагрева: от газового котла и от солнечных панелей, а также возможностью подключить электрический ТЭН. Пока вода греется только котлом. Вячеслав говорит, что для его семьи из пяти человек этого объема хватает с запасом.





— Разводку холодной и горячей воды по дому я сделал полипропиленовыми трубами диаметром 25 мм, а не 20 мм, как это делается обычно, полагая, что так лучше, — рассказывает о своей системе Вячеслав. — По моему, это однозначно ошибка. Главная проблема кроется во времени ожидании «горяченькой» в душе на втором этаже — приходится ждать, пока вся холодная вода не сольется.

— Проблема здесь не в диаметре труб, а в том, что изначально система сделана без циркуляции горячей воды в системе ГВС, — говорит эксперт Виталий. — Смысл ее заключается в том, что горячая вода постоянно циркулирует по трубам и ею можно сразу пользоваться, открыв кран. Правда, над реализацией такой идеи нужно было задуматься в процессе строительства. Теперь ее сделать можно, но «малой кровью» это не обойдется.

Бойлер косвенного нагрева эксперты посоветовали подключить по-другому — через входы, предусмотренные под солнечные коллекторы, расположенные ниже. Так будет прогреваться весь объем воды. Сейчас же греется лишь верхняя часть.

— Даже если объема воды из бойлера членам семьи достаточно, нужно обезопасить систему от размножения в застойных зонах бака (там, где она не нагревается) опасных бактерий — легионелл, — говорит Виталий. — Они могут появиться в воде при температурах 25−35 градусов.

К тому, как сделана канализация, у специалистов вопросов не возникло. У Вячеслава установлена заводская станция биологической очистки, которая хлопот не доставляет.

Канализационные стоки из дома попадают в биореактор с раздельными емкостями-секциями для работы анаэробных и аэробных бактерий. Для жизни последних подключен воздушный компрессор, который включается таймером. Производитель рекомендует режим 30 через 30 минут (30 минут работает, столько же отдыхает).





— Я последовательным уменьшением кислородных минут произвел селекцию своих бактерий, — говорит Вячеслав. — Остались лишь те, что согласны жить в режиме «15 через 30». После прохождения биореактора вода выходит по заявлению производителя очищенной на 98%. Но не стоит сливать очищенную воду на грунт и тем более использовать для земледелия. У меня очищенная вода дальше идет в переливной колодец из бетонных колец глубиной до песка, куда благополучно и впитывается. За три года эксплуатации «аварийная» ситуация возникла лишь раз. В переливном колодце заилилось дно, и уровень стоков во всей системе поднялся выше выпускной трубы биореактора. После очистки дна станция продолжила работать.

Наружные системы

Полив организован по всему участку. Для этого использована пластиковая труба диаметром 25 мм, заглубленная ниже уровня грунта с соблюдением уклона расположения для полного слива воды из нее на зимний период. На участке сделаны уклоны грунта для обеспечения направленного стока дождевой и талой воды в ливневую канализацию и за пределы участка. В нижних точках участка смонтированы точечные водоприемники, соединенные с трубами отвода ливневки с крыши дома. Отвод воды — в овраг за границу участка.





Без ошибок не обошлось — ливневка соединена с подземными отводными трубами без точечного водоприемника, что не дает возможности диагностики их засора и очистки.

Отопление: все хорошо, но нужна балансировка

Отопление в доме газовое. Котельная располагается на первом этаже, сразу на входе в дом. Первое, на что обратил внимание эксперт — это материал труб отопления.

— Обвязка котла и все магистрали сделаны полипропиленовыми трубами, армированными стекловолокном, — говорит Виталий. — И если для этой системы отопления, в которой температура теплоносителя не выше 55 градусов, она подходит, то в качестве магистрали загрузки бойлера — нет. Дело в том, что максимально допустимая температура для таких труб — 80 градусов. Ваш же котел для нагрева бойлера подает в них теплоноситель в 85 градусов. Лет пять эта магистраль прослужит, а дальше могут возникнуть проблемы. Ее желательно переделать — заменить на металлическую трубу.





Кроме этого, проходы труб через перекрытия и перегородки нужно сделать через гильзу — это прописано в нашем белорусском ТКП.





Магистрали, ведущие на второй этаж, не закреплены к деревянным стенам. У полипропилена есть свойство расширяться при нагревании, поэтому труба, идущая на второй этаж, выгнута.

— В деревянных домах крепление должно быть плавающее. На пропилен ставят еще и специальные компенсаторы температурного расширения.



Консультанты компании «Чистый берег» отметили грамотное расположение запорной арматуры до и после «грязевика» — даже не все специалисты их ставят, ограничиваясь лишь одним краном

И все же система отопления работает не совсем корректно — на первом этаже в зимние месяцы очень жарко, на мансардном — прохладно. Выясняем, в чем причина.





Первый этаж — полностью теплый пол, здесь нет ни одного радиатора. Монтаж осуществлен самостоятельно с установкой группы распределения на контур теплого пола Meibes Thermix. Шаг контуров труб теплого пола — 10 см, поэтому полы прогреваются равномерно по всей площади. Однако, как выяснили специалисты, балансировались контуры «на глазок».





— Мы вам советуем все же отрегулировать расход теплоносителя в контурах теплого пола, — говорят эксперты.

На втором этаже установлены биметаллические радиаторы в каждой спальне и в лестничном холле. В санузле — теплый пол и полотенцесушитель. Трубы подводки теплоносителя — полипропиленовые диаметром 25 мм. Подключение радиаторов сделано параллельным способом с установкой механических терморегуляторов на каждом радиаторе, кроме последнего. Он конечный в системе и прогревается в последнюю очередь — теплоноситель приходит сюда заметно охлажденным.





Чтобы убедиться в этом, попросили Вячеслава включить отопление. И почти сразу обнаружили причину, почему последний радиатор не прогревается.



В доме все, даже мебель, хозяин делал своими руками — шкафы, столы, детские кровати

— Смотрите — «полотенчик» уже горячий, а следующий за ним радиатор — еле теплый, — объясняет Виталий. — Полотенцесушитель у вас работает как байпас в системе. Это значит, что котловая вода проходит через него и сразу уходит в линию обратки котла. В радиатор, который здесь следующий на очереди, попадает лишь небольшое количество теплоносителя. Ситуацию можно попробовать исправить простым способом — поставить в месте подключения полотенцесушителя шайбы с меньшим сечением, чтобы ограничить проток теплоносителя через него.





Эксперты обратили внимание владельца и на то, что в спальнях радиаторы установлены очень низко к полу.

— Это уменьшает их КПД, так как они не могут работать еще и на конвекцию. Было бы расстояние больше от пола — они бы работали более эффективно, — объясняют специалисты.







Два окна на втором этаже запотели изнутри — скорее всего, стеклопакеты негерметичны, а это вопросы к их производителю

Впрочем, Вячеслав их работой доволен — со своим назначением они справляются — иногда лишь нужно регулировать температуру с помощью терморегуляторов. Чтобы система работала абсолютно корректно, специалисты рекомендовали сделать точную балансировку системы.





Вентиляции пока нет, но будет

Вентиляции в доме нет вообще, только вытяжки из санузлов и на кухне. В летний период это не имеет значения, поскольку окна на проветривание или микропроветривание открыты постоянно. А зимой это решение энергозатратно и неудобно, поскольку окна приходится постоянно то открывать, то закрывать. Теперь в планах владельца дома — установить рекуперационную систему воздухообмена.





Несмотря на то, что Вячеслав, если не учитывать мелочи, отлично справился с монтажом инженерных систем, он все же делает неожиданные выводы.

— На момент начала стройки дома я предпочел бы обратиться к специалисту, чтобы не учиться на своих ошибках, — говорит он. — И тут главное — вопрос доверия. Хотелось бы быть уверенным, что мне не пытаются что-то «втюхать» и предлагаемые решения оптимальны для моего дома.

Рекомендации специалистов

1. Сделать балансировку системы отопления.

2. Настроить смесительный узел теплого пола. Отрегулировать расход теплоносителя в контурах теплого пола.

3. Зашайбировать полотенцесушитель для корректной балансировки системы радиаторного отопления.

4. Установить расширительный бак на входе холодной воды в бойлер.

5. Перенести подключение бойлера.

6. Заменить трубы от котла до бойлера металлической трубой.

7. Сделать анализ питьевой воды и подобрать оптимальную систему очистки.

8. В ливневой системе сделать листьесборник.

9. Установить приточно-вытяжную вентиляцию с рекуператором.

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