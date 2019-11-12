Блогеры проехали на авто от Ташкента до Минска по Великому шелковому пути

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусские блогеры, проехавшие от Ташкента до Минска по Великому шелковому пути, вернулись из большого автомобильного путешествия. На легковых автомобилях за девять дней они преодолели семь тысяч километров. Маршрут пролегал через Андижан, Самарканд, Бухару и исчезнувшее Аральское море, сообщает корреспондент «МИР 24».

«Маршрут сам по себе очень колоритный, несколько часовых поясов, несколько климатических поясов. Если в понедельник мы изнывали от жары и жалели, что не взяли крем от загара, то в среду я уже достал тещины вязаные носки, зимнюю куртку, потому что было минус 8 и дул сильный ветер. Вот такие приключения каждый день», – рассказал блогер и журналист Павел Козловский. По дороге автопутешественники заехали на космодром Байконур. Там им передали книгу – послание для Музея космонавтики под Минском.