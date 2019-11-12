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Повторно выносят на общественное обсуждение название улицы, на этот раз просто Маслова
13.11.2019 18:46 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Общественное обсуждение объявил горисполком.
фотоколлаж - портал BrestCity.by
Предлагают присвоить название «улица Бориса Маслова» участку автодороги вдоль парка 1000-летия и воинской части от кольцевой развязки улиц Екельчика, Сябровской, Краснознаменной до улицы Ковельской.
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Общественное обсуждение объявил горисполком. фотоколлаж - портал BrestCity.by Предлагают присвоить название «улица Бориса Маслова» участку автодороги вдоль парка...
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