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Повторно выносят на общественное обсуждение название улицы, на этот раз просто Маслова

13.11.2019 18:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Общественное обсуждение объявил горисполком.

Повторно выносят на общественное обсуждение название улицы, на этот раз просто Маслова

фотоколлаж - портал BrestCity.by

    Предлагают присвоить название «улица Бориса Маслова» участку автодороги вдоль парка 1000-летия и воинской части от кольцевой развязки улиц Екельчика, Сябровской, Краснознаменной до улицы Ковельской.

    Военврач ІІ ранга Борис Маслов (1904-1952) перед войной был начальником военного госпиталя Госпитального острова Брестской крепости, был организатором эвакуации раненых в казематы, участником боев на Волынском укреплении.

    Предложения по названию улицы присылайте в редакцию «Брестского вестника» (ул. Мицкевича, 25) или на электронный адрес brestvestnik@bvn.by. Срок подачи предложений до 14 декабря.

     
     
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      Общественное обсуждение объявил горисполком. фотоколлаж - портал BrestCity.by Предлагают присвоить название «улица Бориса Маслова» участку автодороги вдоль парка...
     
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