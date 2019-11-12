Повторно выносят на общественное обсуждение название улицы, на этот раз просто Маслова

Источник материала: Виртуальный Брест

Общественное обсуждение объявил горисполком.





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Предлагают присвоить название «улица Бориса Маслова» участку автодороги вдоль парка 1000-летия и воинской части от кольцевой развязки улиц Екельчика, Сябровской, Краснознаменной до улицы Ковельской.



Военврач ІІ ранга Борис Маслов (1904-1952) перед войной был начальником военного госпиталя Госпитального острова Брестской крепости, был организатором эвакуации раненых в казематы, участником боев на Волынском укреплении.



Предложения по названию улицы присылайте в редакцию «Брестского вестника» (ул. Мицкевича, 25) или на электронный адрес brestvestnik@bvn.by . Срок подачи предложений до 14 декабря.