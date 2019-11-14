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Новое мини-футбольное поле обустроили в парке Дрогичина

15.11.2019 10:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В городском парке Дрогичина сегодня состоится открытие нового мини-футбольного поля, сообщил корреспонденту БЕЛТА главный специалист райисполкома Сергей Зинович.

Новое мини-футбольное поле обустроили в парке Дрогичина

Строительство спортивной площадки велось по республиканскому социальному проекту "Bonfesto - детям", который совместно реализуют Туровский молочный комбинат, Белорусская федерация футбола и местные органы власти. Мини-футбольное поле размером 20х40 м - с искусственным покрытием. На нем можно проводить тренировочные занятия и соревнования районного уровня.

По словам Сергея Зиновича, в Дрогичине немало детей увлекаются футболом. Однако мест, где они бы могли совершенствовать свое мастерство, не хватало. Несколько лет назад в парке обустроили одно мини-футбольное поле, нагрузка на него была серьезная. "Новая площадка - хорошее подспорье. Там будут заниматься воспитанники Дрогичинской районной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва, для учащихся городских школ будут проходить уроки физкультуры, - пояснил специалист. - Спортплощадка будет находиться в общем доступе. Все желающие имеют право бесплатно там заниматься".

Также местные власти прорабатывают возможность обустройства в 2020 году нескольких воркаут-площадок. Рассматриваются варианты их размещения в городском парке, на стадионе, в новом микрорайоне в северо-западной части Дрогичина или городском поселке Антополь. "Рассчитываем в этом вопросе на помощь Брестского облисполкома, планируем привлечь и средства спонсоров. Воркаут-движение набирает популярность, занятия спортом на свежем воздухе привлекают молодежь. Необходимость в установке такого оборудования есть", - подчеркнул Сергей Зинович.

 
 
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  В городском парке Дрогичина сегодня состоится открытие нового мини-футбольного поля, сообщил корреспонденту БЕЛТА главный специалист райисполкома Сергей...
 
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