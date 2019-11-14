Пресс-конференция к Всемирному дню борьбы против диабета

Источник материала: Виртуальный Брест

Пресс-конференция, приуроченная к Всемирному дню борьбы против диабета, состоялась в Брестском областном ЦГЭиОЗ 12 ноября. Присутствующие специалисты говорили о важности своевременного выявления сахарного диабета, приверженности лечению для предотвращения опасных осложнений, здоровом образе жизни как ведущем факторе профилактики этого заболевания.





Сахарный диабет является глобальной проблемой во всём мире. На сегодняшний день им страдают около 422 млн. человек, что составляет более 6,0% от населения планеты. Почти в 90 % случаев наблюдается именно диабет второго типа. По прогнозам это количество может увеличиться почти вдвое.

По словам главного врача УЗ «Брестский областной эндокринологический диспансер», главного внештатного эндокринолога главного управления по здравоохранению Брестского облисполкома Артура Станиславовича Григоровича, в Брестской области на 1 января 2019 г. на диспансерном учёте находилось 49886 пациентов с сахарным диабетом. Из них сахарный диабет 1 типа (инсулинзависимый) диагностирован у 2640 человек или у 5,3% от стоящих на учете по этому заболеванию (из них 304 – дети), сахарный диабет 2 типа выявлен у основного большинства пациентов – у 46926 человек (94,1%), из них 3- дети. Гестационный сахарный диабет (диабет беременных) выявлен у 80 человек (0,2%), еще у 240 человек (0,5%) выявлены другие специфические типы диабета (из них 5 – у детей).





Несмотря на некоторую положительную динамику (снижение за 9 мес. 2019 года в сравнении в аналогичным периодом 2018 года на 8,8% лиц с впервые выявленным сахарным диабетом, снижение первичной заболеваемости сахарным диабетом детского населения на 3,1% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (12,21 против 12,6 в 2018 году), снижением смертности от сахарного диабета на 1,3%), сахарный диабет 2 типа является серьезной медико-социальной проблемой XXI века, которая тесно связана с образом жизни человека.





Артур Станиставович Григорович охарактеризовал среднестатистического первичного больного сахарным диабетом как мужчину 40-45 лет с небольшим животиком, курящего, который мало двигается и «отвратительно» питается. Большое количество угдеводов (белый хлеб, очищенные крупы, кондитерские изделия, фастфуды, алкоголь) при отсутствии овощей и малоподвижном образе жизни – это прямой путь к диабету как у взрослых, так и у детей.





Тема Всемирного дня борьбы с диабетом 2018 и 2019 годов — СЕМЬЯ И ДИАБЕТ. Поддержка семьи оказывает существенное влияние на течение заболевания, способствуя улучшению состояния здоровья людей, страдающих диабетом. Кроме того, подчёркнул Артур Станиславович, именно в семье формируются основные жизненные навыки и те формы поведения, которые важны для профилактики сахарного диабета 2 типа у детей: правильное (здоровое) питание, достаточная двигательная активность, контроль за массой тела, умение управлять эмоциями, отсутствие вредных привычек.

Несмотря на доступность медицинской помощи и обеспеченность эндокринологическими кадрами, ответственность за собственное здоровье лежит на самом человеке, - отметил Артур Станиславович.





Заведующая межрайонным эндокринологическим отделением Брестской центральной городской больницы Подигун Оксана Михайловна говорила о том, что осознание серьезности проблемы и решение что-то изменить в своем образе жизни наступает у некоторых людей только тогда, когда их переводят на инъекции инсулина вместо приёма сахароснижающих таблетированных препаратов.





Но, как считает Оксана Михайловна, лучше позже, чем никогда. Чтобы помочь пациентам адаптироваться к заболеванию, научиться им управлять на базе отделения работает школа для пациентов с сахарным диабетом. Программой предусмотрено 8 занятий, во время которых пациентам рассказывают о заболевании, его причинах, течении и осложнениях, учат правильно рассчитывать дозу инсулина в зависимости от уровня физической нагрузки, наличия или отсутствия воспалительных заболеваний, а также характера питания в соответствии с хлебными единицами (хлебная единица – используется в эндокринологии для правильного расчета рациона и дозы инсулина: 1 хлебная единица равна 12 граммам углевода (примерно 50 ккал) и требует 1-4 единиц инсулина для своего расщепления).

По мнению специалистов, основной целью проведения Всемирного дня здоровья является повышение уровня информированности населения о проблемах диабета и связанных с ним осложнениях.

В заключении отметили, что здоровье – это категория активная, она требует постоянной работы над собой.

Врач - валеолог отделения

информационного обеспечения В.С. Машенская