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В "Евроопте" будет проходить бесплатное мероприятие для деток E-KIDS weekend
15.11.2019 16:52 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
До начала зимы остается чуть больше двух недель. И пусть дни становятся все холоднее и холоднее – это не значит, что выходные нужно проводить дома! Как насчет крутого отдыха всей семьей?
16 и 17 ноября в торговом центре «Евроопт» по адресу: г. Брест, Варшавское шоссе, 11 проходит праздник выгодных покупок и веселого отдыха!
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