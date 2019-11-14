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В "Евроопте" будет проходить бесплатное мероприятие для деток E-KIDS weekend

15.11.2019 16:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

До начала зимы остается чуть больше двух недель. И пусть дни становятся все холоднее и холоднее – это не значит, что выходные нужно проводить дома! Как насчет крутого отдыха всей семьей?

В "Евроопте" будет проходить бесплатное мероприятие для деток E-KIDS weekend

16 и 17 ноября в торговом центре «Евроопт» по адресу: г. Брест, Варшавское шоссе, 11 проходит праздник выгодных покупок и веселого отдыха!

Картинка с афишей Для детей готово много приятных сюрпризов! С 15:00 до 16:30 их ждет развлекательная программа по мотивам одного из самых популярных современных мультфильмов – «Холодное сердце». Также с 13:00 до 17:00 детишки смогут получить бесплатный (при покупке товара из детского ассортимента магазинов ТЦ) яркий аквагрим.

В "Евроопте" будет проходить бесплатное мероприятие для деток E-KIDS weekend


Магазины, расположенные в торговом центре, порадуют вас скидками и специальными предложениями на детские и другие необходимые товары.

Увидимся 16 и 17 ноября в торговом центре «Евроопт» по адресу: г. Брест, Варшавское шоссе, 11!

 
Теги: Брест
 
 
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  До начала зимы остается чуть больше двух недель. И пусть дни становятся все холоднее и холоднее – это не значит, что выходные нужно проводить дома! Как насчет...
 
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