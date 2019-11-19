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Volkswagen намекнул на будущий электрический универсал с помощью ID. Space Vizzion

20.11.2019 12:33 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Накануне открытия автошоу в Лос-Анджелесе Volkswagen рассекретил свою главную премьеру выставки — это универсал ID. Space Vizzion, ставший уже шестым концептом в перспективном электрическом семействе, созданном на модульной платформе MEB.


По габаритам новый шоу-кар Volkswagen сопоставим с нынешним Audi A6 Avant — длина достигает 4,95 м, ширина 1,89 м и внушительная колесная база, равная 2,96 м. Инженеры тщательно поработали над аэродинамикой универсала — коэффициент Cd равен 0,24. Из прочих особенностей машины — подсвечиваемый фирменный логотип спереди, короткие свесы и 22-дюймовые колесные диски.


Электромобиль имеет два ряда сидений — салон у подготовленного для выставки ID. Space Vizzion рассчитан на посадку четырех человек, но в серийном исполнении предусмотрена также и пятиместная конфигурация. За задним рядом — багажник объемом 586 л.


Перед водителем — небольшой информационный экран (можно воспользоваться и проекционным дисплеем с системой «дополненной реальности», не отводя взгляда от лобового стекла) и руль с сенсорными панелями. Место традиционной центральной консоли с клавишами и кнопками занимает «парящий» сенсорный экран диагональю 15,6 дюймов. Обивка сидений выполнена из вторсырья.


Разработчики заявили, что ID. Space Vizzion может быть как задне-, так и полноприводным. В первом случае речь идет о смонтированном на задней оси 275-сильном электромоторе, но отдельный электродвигатель может быть установлен и спереди — в таком случае отдача будет достигать 335 сил. На разгон до 100 км/ч полноприводная версия тратит 5,4 секунды, максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 175 км/ч. Литий-ионная батарея под полом салона имеет емкость 82 кВтч и обеспечивает пробег на одной зарядке до 560 км. Перезарядка от 150-киловаттного терминала до 80% займет примерно полчаса.


Конвейерная версия электрического универсала Volkswagen (по слухам, она получит обозначение ID.5) должна появиться в 2021 году, когда начнется производство и других соплатформенных электрокаров.

 
 
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Накануне открытия автошоу в Лос-Анджелесе Volkswagen рассекретил свою заглавную премьеру выставки - это универсал ID. Space Vizzion.
 
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