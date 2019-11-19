Ариане Харевич срочно нужна помощь

Ариане Харевич нет еще и трех лет, но за плечами этого ребенка такой багаж боли и страданий, который не каждый взрослый способен пережить.

В марте этого года родители девочки начали бить тревогу из-за непривычного состояния Арианы - повышенная температура, рвота по утрам, несвойственные ребенку вялость и сонливость в течение дня. Через несколько недель Ариана уже кричала от боли, но объяснить, что у нее болит, не могла. В срочном порядке Ариане сделали МРТ головного мозга, и обнаружили опухоль огромных размеров. Позже семье Харевич рассказали о страшном диагнозе Арианы – злокачественной эмбриональной опухоли 4 стадии.

«Сказать, что это был шок – не сказать ничего! О такой страшной болезни никто и подумать не мог. Казалось, что это какой-то страшный сон, кошмар, и мы хотим проснуться, но не можем», - рассказывают родители девочки.

Нейрохирургам удалось удалить опухоль почти полностью, однако этого было недостаточно для выздоровления.

«Восстановление после такой сложной операции было долгим и мучительным, больше двух месяцев держалась температура, появился кашель, одни антибиотики сменялись другими, но ничего не помогало. После операции ребенок полностью отказался от воды и еды. Так как ходить она не могла, носили её на руках по коридору отделения, а она только всхлипывала», - вспоминает Екатерина, мама Арианы.

Затем для Арианы и ее семьи начался новый этап лечения в детском онкологическом центре в Боровлянах: «Она настолько ослабла, что сама даже не переворачивалась в постели. Питание было внутривенное, через капельницы. Мы пытались понемногу кормить её жидким питанием из специального шприца, вливать водичку, её рвало, тошнило, язвы во рту. Она молча терпела и боролась. Никогда не капризничала. Я просто удивляюсь, как такой маленький человечек может всё это преодолеть и улыбаться. Но она держится молодцом, стойко всё переносит. И это она смогла пережить. Она просто герой!», - сдерживая слёзы, делится с нами Екатерина.

Видеосюжет любезно предоставлен телеканалом ОНТ. Автор сюжета – Ольга Ермоленко.

Сейчас Ариана восстанавливает силы после химиотерапии и двух трансплантаций костного мозга. К сожалению, путь к выздоровлению еще не пройден до конца. Девочку ждет еще одно непростое испытание – лучевая терапия. Так как Ариана очень маленькая, стандартное облучение ей не подходит. Девочке рекомендуют пройти протонную лучевую терапию, которая в отличие от стандартного облучения воздействует только на единичные раковые клетки, оставшиеся после химиотерапии, не облучая соседние ткани, а это значит, что здоровые органы не страдают от пагубного влияния радиации и организм испытывает гораздо меньше побочных реакций.

В Беларуси протонная лучевая терапия пока еще недоступна, поэтому семья Харевич обратилась в онкологическую клинику института им. С. Березина в Санкт-Петербурге. Специалисты клиники ждут Ариану на лечение уже в начале декабря, стоимость лечения - 2 343 325 российских рублей.

Уважаемые благотворители, Фонд «Шанс» обращается к вам с просьбой помочь Ариане Харевич завершить долгий путь к выздоровлению. Вся семья Арианы надеется и верит в то, что совсем скоро наступит новая жизнь, а этот сложный период останется в прошлом, как страшный сон.

Вы можете сделать пожертвование с мобильного телефона, отправив USSD-запрос на номер *222*8#

О других способах оказания помощи Ариане можно узнать на нашем сайте: https://www.chance.by/help/individuals/ .

Спасибо за ваше доброе участие!