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Нацбанк: Количество пользователей мобильного банкинга в I полугодии 2019 г. увеличилось в два раза

21.11.2019 12:35 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Нацбанк: Количество пользователей мобильного банкинга в I полугодии 2019 г. увеличилось в два раза

В Беларуси количество пользователей мобильного банкинга в I полугодии 2019 года увеличилось вдвое до более 4 млн.

Индикативным показателем развития безналичных платежей является доля таких платежей в розничной торговле. По итогам первого полугодия 2019 года он составил 44,2%. Об этом рассказала начальник управления электронных платежных инструментов главного управления платежной системы и цифровых технологий Нацбанка Ольга Антонович, пишет primepress.by.

«У нас развиваются бесконтактные технологии, происходит постепенный переход на карты с поддержкой технологии EMV, обновляется парк платежных терминалов. Развиваются системы дистанционного банковского обслуживания: на сегодня физлицам удаленно доступны 73% банковских продуктов и услуг, для юрлиц - 70%, и их количество постоянно увеличивается. Наиболее популярный канал – интернет-банкинг: на 1 июля 2019 г насчитывалось 6,7 млн пользователей. В мобильном банкинге за первое полугодие количество пользователей выросло почти в 2 раза до более 4 млн», — рассказала Антонович.

Представитель Нацбанка рассказала, что в Беларуси расширяется функционал системы мгновенных платежей для юрлиц. «Система находится в эксплуатации с 1 июля 2019 г. В ней принимает участие 11 банков. Мы предполагаем, что в ближайшее время к ней присоединится все банковское сообщество», - отметила она.

 
 
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В Беларуси количество пользователей мобильного банкинга в I полугодии 2019 года увеличилось вдвое до более 4 млн.
 
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