На 2020 год Слуцкий райисполком забронировал 335 рабочих мест для отдельных категорий граждан

Источник материала: Слуцк Город





Слуцкий райисполком опубликовал решение , устанавливающее бронь для приема на работу граждан, которые не могут на равных конкурировать на рынке труда или обязаны возмещать расходы государству, на 2020 год.

Это дети-сироты, родители в многодетных и неполных семьях, инвалиды, освобождённые из мест лишения свободы лица, лица предпенсионного возраста, ветераны боевых действий на территории других государств, бывшие служащие силовых структур в связи с сокращениями, а также лица, пострадавшие в результате Чернобыльской трагедии. Помимо этого, в перечень входят уволенные с альтернативной службы в связи с окончанием прохождения альтернативной службы и родители, обязанные возмещать расходы, затраченные государством на содержание детей.

Данные лица будут получать преимущества по приёму на работу по существующим вакансиям.

Для таких категорий граждан в 2020 году будет выделено 335 рабочих мест - столько же, сколько было забронировано на 2019 год. Как и в текущем году, 100 из 335 вакансий в первую очередь получат родители, обязанные возмещать расходы, затраченные государством на содержание детей. Ещё 105 рабочих мест в первую очередь будут выделены родителям в многодетных и неполных семьях, а также воспитывающим детей-инвалидов.

Больше всего таких рабочих мест предоставят Слуцкое ЖКХ, мясокомбинат, сахарорафинадный комбинат и сыродельный комбинат, а также районная больница и торговые организации, находящиеся в собственности района.

Всегда свежие вакансии можно посмотреть в разделе объявлений « Трудоустройство » на сайте SlutskGorod.



Slutsk-Gorod.by