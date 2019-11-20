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На 2020 год Слуцкий райисполком забронировал 335 рабочих мест для отдельных категорий граждан
21.11.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Слуцкий райисполком опубликовал
Это дети-сироты, родители в многодетных и неполных семьях, инвалиды, освобождённые из мест лишения свободы лица, лица предпенсионного возраста, ветераны боевых действий на территории других государств, бывшие служащие силовых структур в связи с сокращениями, а также лица, пострадавшие в результате Чернобыльской трагедии. Помимо этого, в перечень входят уволенные с альтернативной службы в связи с окончанием прохождения альтернативной службы и родители, обязанные возмещать расходы, затраченные государством на содержание детей.
Данные лица будут получать преимущества по приёму на работу по существующим вакансиям.
Для таких категорий граждан в 2020 году будет выделено 335 рабочих мест - столько же, сколько
Больше всего таких рабочих мест предоставят Слуцкое ЖКХ, мясокомбинат, сахарорафинадный комбинат и сыродельный комбинат, а также районная больница и торговые организации, находящиеся в собственности района.
Всегда свежие вакансии можно посмотреть в разделе объявлений «
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Слуцкий райисполком опубликовал решение, устанавливающее бронь для приема на работу граждан, которые не могут на равных конкурировать на рынке труда или обязаны...
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