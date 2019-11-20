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На 2020 год Слуцкий райисполком забронировал 335 рабочих мест для отдельных категорий граждан

21.11.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

На 2020 год Слуцкий райисполком забронировал 335 рабочих мест для отдельных категорий граждан

Слуцкий райисполком опубликовал решение, устанавливающее бронь для приема на работу граждан, которые не могут на равных конкурировать на рынке труда или обязаны возмещать расходы государству, на 2020 год.

Это дети-сироты, родители в многодетных и неполных семьях, инвалиды, освобождённые из мест лишения свободы лица, лица предпенсионного возраста, ветераны боевых действий на территории других государств, бывшие служащие силовых структур в связи с сокращениями, а также лица, пострадавшие в результате Чернобыльской трагедии. Помимо этого, в перечень входят уволенные с альтернативной службы в связи с окончанием прохождения альтернативной службы и родители, обязанные возмещать расходы, затраченные государством на содержание детей.

Данные лица будут получать преимущества по приёму на работу по существующим вакансиям.

Для таких категорий граждан в 2020 году будет выделено 335 рабочих мест - столько же, сколько было забронировано на 2019 год. Как и в текущем году, 100 из 335 вакансий в первую очередь получат родители, обязанные возмещать расходы, затраченные государством на содержание детей. Ещё 105 рабочих мест в первую очередь будут выделены родителям в многодетных и неполных семьях, а также воспитывающим детей-инвалидов.

Больше всего таких рабочих мест предоставят Слуцкое ЖКХ, мясокомбинат, сахарорафинадный комбинат и сыродельный комбинат, а также районная больница и торговые организации, находящиеся в собственности района.

Всегда свежие вакансии можно посмотреть в разделе объявлений «Трудоустройство» на сайте SlutskGorod.


Slutsk-Gorod.by

 
 
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Слуцкий райисполком опубликовал решение, устанавливающее бронь для приема на работу граждан, которые не могут на равных конкурировать на рынке труда или обязаны...
 
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