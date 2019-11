Фото в Twitter «доказывает», что Грета Тунберг - путешественница во времени

Источник материала: Tut.by

Может ли экоактивистка Грета Тунберг быть путешественницей во времени? Пользователи Twitter считают, что да. Причина — в фото 1898 года. Об этом пишет The Guardian.

Несколько дней назад блогер Джек Стрэндж (Jack Strange) опубликовал в Twitter фото 120-летней давности. Внезапно оказалось, что девочка на снимке удивительно похожа на 16-летнюю экоактивистку Грету Тунберг, причем не только лицом, но и прической.

«Грета путешественница во времени из будущего, и она здесь, чтобы спасти нас», — шутит блогер.