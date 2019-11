Боты, автозаки и коты. Что было на «Деловом интернете-2019»

Источник материала: Tut.by

Больше полутысячи человек собралось на конференции «Деловой интернет-2019» в Минске. Среди участников были руководители, маркетологи, бренд-менеджеры и PR-менеджеры белорусских компаний.

Поприветствовали участников Валерий Меркулов, начальник управления маркетинга генерального партнера Банка БелВЭБ и Ксения Иванова, заместитель генерального директора по коммерческим вопросам и развитию генерального информационного партнера TUT.BY.

Первой в блоке «Тренды» выступила Ксения Иванова — она рассказала, каких успехов удалось добиться рекламному рынку Беларуси, и в чем его проблемы. За последний год наша страна перестала быть последней в Европе по размеру рынка интернет-рекламы, а темпы его роста больше не лидируют на европейском континенте (хотя все равно в тройке лидеров).



Ксения Иванова, заместитель генерального директора по коммерческим вопросам и развитию TUT.BY. Фото: Дмитрий Смелов.

Борис Омельницкий из Яндекс рассказал о трендах, которые сейчас определяют развитие мирового рынка интернет-рекламы. 2019 год — переломное время, когда выручка Digital впервые составила более половины от общей суммы расходов на рекламу в СМИ. При этом большую часть мировых затрат на интернет-рекламу приходится на дуополию Google-Facebook — впрочем, Беларуси это не касается.

Анализируя затраты рынок digital-рекламы в Беларуси, Борис Омельницкий заметил, что они кратно уступают таковым и в России, и в Украине — несмотря на сравнимый ВВП на душу населения. Следовательно, белорусский рынок еще существенно недофинансирован, и у него очень серьезные перспективы роста.

Отдельно спикер рассказал, какие технологии будущего более всего привлекают рекламодателей, и почему рынки традиционной и digital-рекламы понемногу смешиваются.



Борис Омельницкий, директор по стратегическому развитию рынка Яндекс, президент рекламной ассоциации IAB Russia. Фото: Дмитрий Смелов.

PR-директор Aviasales Янис Дзенис коротко и на котах объяснял, «Как оседлать волну негатива». В 2019 году, когда у каждого есть голос в соцсетях, избежать негатива практически невозможно — остается лишь правильно реагировать на него.



Янис Дзенис, PR-директор Aviasales. Фото: Дмитрий Смелов.

«Геймификация, в которую играют люди» — с такой темой выступил следующий спикер, евангелист Вконтакте Вячеслав Прохоров . Суть геймификации проста: человек выполняет некие действия, за которые что-то получает. Внедрить игровые механики можно во что бы то ни было — но это обязательно должно быть для человека интересно, правила «игры» — интуитивно понятны, а вознаграждение — незамедлительно.



Вячеслав Прохоров, евангелист ВКонтакте. Фото: Дмитрий Смелов.

В блоке «Инструменты и практика» Георгий Чибисов из Lamoda раскрыл слушателям некоторые аспекты «Customer Journey» — пути, на котором покупатель из человека, просто испытывающего потребность в товаре, превращается в лояльного клиента. Рассказал о том, какие каналы маркетинга помогают привлечь и удержать аудиторию (от PR и СМИ до таргетированной рекламы и отраслевых мероприятий) — именно клиентскую базу Георгий назвал самым важным показателем, а ее контроль — самым необходимым делом. С помощью клиентской базы можно оценивать, насколько здоров бизнес, заявил спикер, и рассказал о показателях эффективности (KPIs), которые для этого нужны.



Георгий Чибисов, директор департамента перформанс маркетинга Lamoda. Фото: Дмитрий Смелов.

Следующим спикером стала Полина Ганкович , директор ИУП «1С-Битрикс». «Искусственный интеллект vs маркетологи» — именно над этим выбором она предложила поразмыслить. Сейчас всё уходит в онлайн, и достучаться до клиентов сложнее и сложнее — если раньше хватало одного касания, то сейчас их больше 11. Она объяснила, как проходит цикл взаимодействия с клиентом от момента, когда он увидел рекламу, и до покупки продукта. В процессе этого запрос проходит через взаимодействие с продавцом по сети, звонок и через воронку CRM. Маркетинг запускается уже для того, чтобы генерировать повторные продажи.



Полина Ганкович, директор ИУП «1С-Битрикс». Фото: Дмитрий Смелов.

Евгений Солонович , директор по продукту MediaCube, рассказал, как работать с блогерами, как выглядит белорусский рынок инфлюэнсеров и когда он появился. По мнению Евгения свои преимущества есть в разных соцсетях — если Instagram может повысить узнаваемость бренда лучше других, то через Youtube можно продавать, twitter позволяет вовлечь пользователей в онлайн-дискуссии и т.д.



Евгений Солонович, CPO MediaCube. Фото: Дмитрий Смелов.

Сергей Самородов , глава департамента по продажам в России и странах СНГ Viber, выступил с темой «Взаимодействие и выстраивание отношений с клиентами в мессенджерах». Он рассказал о типичном поведении пользователя в Viber и рассказал об истории проекта — на сегодняшний день Viber насчитывает более миллиарда пользователей в 190 странах и является безоговорочным лидером в СНГ.

Говоря о перспективности использования мессенджеров для общения с клиентами, Сергей Самородов указал, что количество сообщений в мессенджерах, отправленных в 2018 году пользователями, в 45 раз превышает количество запросов в Google — 72 триллиона против 1,6 трлн.



Сергей Самородов, Head of Sales CIS, Rakuten Viber. Фото: Дмитрий Смелов.

Мария Гельман , исполнительный креативный директор Redefine, рассказала о трендах в нативной рекламе, которые будут актуальными в 2020 году. Сейчас мы живем в эру контент-шока, когда контент генерируется настолько быстро, что мы в принципе не можем потребить его весь, даже если затратим на это жизнь.

И пользователи, особенно продвинутые, склонны к тому, чтобы каждые 3−4 года мигрировать с одной платформы на другую (к примеру, сейчас идет массовая миграция из Facebook). Важно, чтобы человек мог управлять на удобной ему платформе контентом. Впереди отток пользователей из Instagram и, возможно, из Telegram-каналов.



Мария Гельман, Исполнительный креативный директор Redefine. Фото: Дмитрий Смелов.

Завершили блок главный редактор коммерческих спецпроектов TUT.BY Мария Ерёма и Дмитрий Зыбо , директор рекламного агентства Медиахауз. Сначала Дмитрий указал, что digital выходит на первую позицию на рынке рекламы (правда, пока не вышел), и о его основных драйверах — ТНК, FMCG и фармакомпаниях. Кейсы, представленные спикерами, были как раз из этих сфер.

Мария и Дмитрий заключили, что комбо форматов и каналов позволяет решить вечную проблему «Соцсети vs площадки, охваты vs вовлечение, польза vs развлечение».



Мария Ерёма, главный редактор коммерческих спецпроектов TUT.BY и Дмитрий Зыбо, Директор Медиахауз. Фото: Дмитрий Смелов.

Анна Шерстнева , руководитель подросткового контент-маркетинга в Skyeng, рассказала, как продавать поколению Z. Более того, нужно ли им вообще продавать. Оказывается, нужно — помимо всего прочего, это эффективный способ работы на дальнюю перспективу, чтобы получить в будущем лояльную взрослую аудиторию.



Анна Шерстнева, руководитель подросткового контент-маркетинга в Skyeng. Фото: Дмитрий Смелов.

Тема выступления Андрея Фрольченкова , руководителя SMM и Influencer Marketing в «Тануки», звучала как «Социальные сети: цифровая паранойя» и касалась информационной безопасности и фейковых новостей.

Прогнозы и по тому, и по другому у Андрея скорее неутешительные: конфиденциальность информации по факту уже не существует, а бороться с фейк-ньюс невозможно.

Андрей рассказал о самых популярных способах, которыми у нас с вами могут угнать аккаунт в соцсетях — брутфорс, сообщение службы поддержки, кейлоггер, фишинг (это все старые проверенные способы) и кликджекинг (новый и очень трудно отслеживаемый метод).

Еще Андрей дал несколько крайне полезных рекомендаций по поиску цифровых следов, проверке фотографий и видео. А напоследок порекомендовал книгу Борислава Козловского «Максимальный репост» — о психологии человека и том, как людей заставляют верить в фейк-ньюс.



Андрей Фрольченков, руководитель SMM и Influencer Marketing в «Тануки». Фото: Дмитрий Смелов.

Последним выступал управляющий партнер и бренд-лидер Fedoriv Agency Валентин Панюта . Он поделился своим взглядом на то, что собой представляют современные бренды, какое место бренда в нынешнем мире (если раньше бренд был тем, к чему человек стремится и с чем хочет себя ассоциировать, то сегодня бренды просто помогают людям, делая их жизнь удобнее).

Спикер отметил, что сегодня брендинг — хороший легкий старт для больших перемен. Он позволяет ответить на три вещи — в чем ваша ценность для потребителя, как ваш бренд об этом говорит и, самое главное — как ваш продукт или сервис доказывает это. Панюта порекомендовал не разделять брендинг и инновации, так как они являются частями одного целого.

Большое внимание Валентин Панюта уделил конкретным кейсам, рассказывая о самых интересных и креативных рекламных кампаниях и роликах, сделанных Fedoriv Agency. Так, в тяжелое для Киевского зоопарка время правильно, хотя и довольно просто сделанная реклама фактически превратила умирающий парк в модное место и в буквальном смысле спасла зверей от смерти — пример, когда реклама делает нечто большее, чем просто обеспечивает прибыль.

В другом кейсе Валентин Панюта рассказал о том, как его команда создает «государство в смартфоне» — программу «Дiя», позволяющую каждому, у кого есть смартфон, ощутить на практике, что такое электронная демократия и как поучаствовать в жизни государства, не выходя из дома.



Валентин Панюта, управляющий партнер и бренд-лидер Fedoriv Agency. Фото: Дмитрий Смелов

