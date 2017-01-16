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В посольстве Кыргызстана в Беларуси открыта книга соболезнований в связи с авиакатастрофой под Бишкеком
17.01.2017 08:32 — Новости Политики | БелаПАН
Минск, 17 января. В посольстве Кыргызстана в Беларуси открыта книга соболезнований в связи с крушением 16 января около Бишкека самолета "Боинг-747".
Как сообщили БелаПАН в дипмиссии, выразить соболезнования можно 17 и 18 января с 10.00 до 13.00 и с 15.00 до 18.00.
По информации на сайте правительства Кыргызской Республики, в результате крушения грузового самолета "Боинг 747", которое произошло в Чуйской области вблизи международного аэропорта Манас утром 16 января, погибли около 40 человек, еще более десятка получили травмы различной степени тяжести.
Грузовой самолет компании "Турецкие авиалинии", следовавший рейсом Гонконг – Бишкек, ориентировочно в 07.30 по бишкекскому времени упал на дачный поселок. Из-за катастрофы аэропорт Манас в Бишкеке был временно закрыт.
Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев объявил 17 января днем траура по погибшим.
Ирина Турчина, БелаПАН.
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В посольстве Кыргызстана в Беларуси открыта книга соболезнований в связи с авиакатастрофой под Бишкеком
Минск, 17 января. В посольстве Кыргызстана в Беларуси открыта книга соболезнований в связи с крушением 16 января около Бишкека самолета "Боинг-747". Как сообщили...
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