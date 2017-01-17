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Обзор важнейших событий 17 января 2017 года
17.01.2017 22:35 — Новости Политики | БелаПАН
Минск, 17 января. Соглашение Евросоюза и Беларуси о строительстве лагерей для мигрантов и беженцев вызывает вопросы, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. "У нас с Беларусью Союзное государство, в рамках которого принято принципиальное решение выравнивать права граждан и одной, и другой страны во всех без исключения областях, — сказал Лавров. — И одной из таких сфер приложения наших нынешних усилий является согласование параметров единого визового, единого миграционного пространства. Это требует среди прочего определения единого списка лиц, которые нежелательны, которые желательны, но это также требует единой политики в области экстрадиции. Сейчас это еще более актуально, так как есть тема о договоренности между Беларусью и Евросоюзом о создании лагерей для мигрантов, нелегальных на территории республики". Лавров подчеркнул, что в России и Беларуси нет оформленной наземной сухопутной границы. "Это создает, конечно же, вопросы и возможности для злоупотреблений. Мы начинаем с нашими белорусскими коллегами диалог на эту тему. Мы, в принципе, уже давно ведем переговоры о единой миграционной политике. Сейчас, думаю, все эти события требуют ускорить эти разговоры и привести, наконец, к каким-то результатам", — заявил Лавров.
"У наших российских партнеров нет ни малейшего повода для озабоченности в связи с договоренностью Беларуси и Международной организации по миграции создать в нашей стране отвечающие самым современным стандартам центры временного содержания иностранных граждан", — заявил пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик, комментируя высказывания Лаврова. "Финансирование этой работы будет осуществляться при поддержке Европейского союза, — отметил он. — Ведь мы делаем то же самое, что и наши российские партнеры еще десять лет назад".
Завершился официальный визит Александра Лукашенко в Судан. В Хартуме он провел переговоры с президентом страны Омаром Хасаном Ахмедом аль-Баширом. Стороны договорились о развитии сотрудничества между двумя странами "по целому перечню" направлений, в числе которых торговля, промышленность, сельское хозяйство, взаимодействие в гуманитарной сфере. Подписан договор о дружественных отношениях и сотрудничестве между Беларусью и Суданом и ряд других документов. В Хартуме белорусский руководитель встретился с вице-президентом Судана Хасабу Абдельрахманом и председателем Национальной ассамблеи Ибрагимом Омером. Лукашенко выступил перед депутатами обеих палат парламента Судана. Перед визитом в Судан Лукашенко с младшим сыном Николаем посетил Египет.
Рекомендации по изменению избирательного законодательства, подготовленные наблюдателями кампании "Правозащитники за свободные выборы", будут рассмотрены межведомственной рабочей группой по изучению рекомендаций Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ при Центризбиркоме, сообщил БелаПАН один из координаторов кампании Валентин Стефанович. "Мы уже получили ответ ЦИК, в котором говорится, что наши рекомендации передадут для рассмотрения межведомственной рабочей группе. Надеемся, они будут учтены при изменении избирательного законодательства", — отметил он. Предложения об изменении избирательного законодательства касаются формирования избирательных комиссий, практики досрочного голосования, процесса подсчета голосов, возможностей наблюдения за выборами, а также судебных споров по их итогам.
На должность ректора Европейского гуманитарного университета (Вильнюс) подано 29 заявок, сообщил БелаПАН руководитель по коммуникациям и маркетингу ЕГУ Максимас Милта. Он не сказал, есть ли среди претендентов граждане Беларуси, "руководствуясь требованиями по соблюдению конфиденциальности в отношении к предоставленной кандидатами информации". Милта отметил, что отбор кандидатов на должность ректора будет проводиться уполномоченным комитетом, членами которого являются председатель общего собрания соучредителей ЕГУ и президент фонда "Евразия" Хортон Биби-Сентер, президент ЕГУ Анатолий Михайлов, исполняющий обязанности ректора ЕГУ Йорген Йоргенсен, член сената ЕГУ и президент студенческого представительства ЕГУ Анна Филистович и др.
Дмитрий Власов, БелаПАН.
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Минск, 17 января. Соглашение Евросоюза и Беларуси о строительстве лагерей для мигрантов и беженцев вызывает вопросы, заявил министр иностранных дел России Сергей...
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