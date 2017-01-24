МИНСК, 25 янв —Sputnik. Около 40 законопроектов рассмотрят белорусские депутаты в 2017 году, основным будет экономический блок проектов законов, сообщил председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Владимир Андрейченко.

"Вывод белорусской экономики на траекторию роста, а именно эта задача поставлена главой государства, зависит, в том числе и от того, как сработают депутаты", — заявил Андрейченко в среду на заседании Совета Палаты представителей.

Спикер также сообщил, что на весенней сессии также будут рассмотрены законопроекты об инвестициях, о госзакупках, о государственном и частном партнерстве.

Парламентские слушания

Андрейченко сообщил, что в 2017 году в белорусском парламенте пройдут два парламентских слушания.

"Важными мероприятиями, которые состоятся в этом году, будут парламентские слушания. Одно будет посвящено борьбе с наркотиками, а второе — национальной системе образования", — сказал спикер.

Андрейченко поручил депутатам подготовиться к ним. Спикер напомнил, что слушания по наркотикам пройдут в апреле, по национальной системе образования — осенью.

О России и интеграции

Председатель Палаты представителей также уверен, что должны пройти и белорусско-российские парламентские слушания, на которых будут обсуждены вопросы интеграции.

По его словам, белорусские и российские парламентарии должны "более энергично и солидарно" реагировать на все, что мешает интеграции двух стран.

"Летом в Минске пройдет сессия Парламентского собрания Союза Белоруссии и России. И уже сейчас надо серьезно работать над ее повесткой. На прошлой сессии мы обозначили основные болевые точки в двусторонних отношениях, заручились поддержкой наших российских коллег, что будем вместе более энергично и солидарно реагировать на все, что мешает интеграции", — сказал Андрейченко.

"По каким-то вопросам, может быть, нам надо провести парламентские слушания и выработанные по их итогам предложения рассмотреть на сессии и внести предложения в адрес союзного Совета министров", — продолжил спикер.

Многострадальный закон о животных

Андрейченко сообщил, что на рассмотрение в Палату представителей поступило 34 законопроекта, три законопроекта находятся на рассмотрении уже год. Среди них — законопроект "Об обращении с животными".

О визитах, контактах, форумах

Спикер верхней палаты белорусского парламента также отметил важность расширения контактов с ПАСЕ, другими европейскими парламентскими структурами. "В начала июля в Минске пройдет заседание сессии ПА ОБСЕ. Беларусь превратиться в одну из важных мировых политических площадок", — сказал он. На зимней сессии ПА ОБСЕ в Вене пройдет презентация Беларуси, в марте ожидается визит в Минск председателя ПА ОБСЕ Кристин Муттонен, в ходе которого будет подписано соглашение о проведении в белорусской столице сессии ПА ОБСЕ. "После подписания начнется основной этап подготовки к данному мероприятию", — сказал Андрейченко.

Касаясь международных контактов белорусских депутатов, спикер сообщил, что в этом году ожидаются визиты в Минск делегаций парламентов Китая, Индии, Казахстана, Польши, Чехии, Киргизии. А после визита главы государства в Судан и Египет, "открылись пути для парламентского сотрудничества с африканским континентом", — отметил Андрейченко.