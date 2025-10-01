Какие подводные камни могут ждать белорусского «агента» при заключении агентского договора с Россией

Источник материала: ProBusiness





Все чаще российские компании ищут себе партнеров в Беларуси, предлагая устоявшиеся российские правовые конструкции, например, такие как агентские соглашения. С учетом динамично меняющегося рынка и экономики такие предложения интересны белорусским компаниям. Однако все ли так просто? Какие подводные камни могут ждать белорусского «агента»? О некоторых из них эксперты, Ольга Ленкевич, старший юрист ООО «Степановский, Папакуль и партнёры. Юридические услуги» и Алиса Какуша, юрист ООО «Степановский, Папакуль и партнёры. Юридические услуги» рассказывают в материале для «Про бизнес».



Ольга Ленкевич

Старший юрист ООО «Степановский, Папакуль и партнёры. Юридические услуги»



Алиса Какуша

Юрист ООО «Степановский, Папакуль и партнёры. Юридические услуги»

Агентский договор кажется удобным форматом сотрудничества, но с некоторыми нюансами для Беларуси

— Если российские контрагенты предлагают вам какую-либо бизнес-модель, которая по их утверждению является обычной деловой практикой в России, то вам следует убедиться в том, как данная идея будет работать в реалиях белорусского законодательства. Например, сегодня быстрорастущий бизнес заинтересован в различных способах расширения своего присутствия на рынке. Практика показывает, что для масштабирования бизнеса актуальным является развитие партнерских сетей. Одним из юридических инструментов для этой цели является агентский договор, который повсеместно используется в России, однако не предусмотрен белорусским законодательством. Тем не менее в Беларуси агентский договор не запрещен к заключению. Разберемся, как он работает.





Например, российский производитель заинтересован в продвижении и продаже своего товара на белорусском рынке, для чего привлекает белорусского партнера. Стороны заключают агентский договор, где российская сторона (принципал) поручает белорусской стороне (агенту) совершать юридические и фактические действия в целях продвижения товара и поиска потенциальных покупателей в двух вариантах: либо от имени агента, но за счет принципала, либо от имени и за счет принципала.

Еще одна сфера использования агентского договора — расчеты, что сегодня при наличии серьезных санкционных ограничений представляется бизнесу удобным инструментом. Иными словами, предметом агентского договора могут быть любые юридические и фактические действия (ведение переговоров, услуги в сфере закупок и поиска контрагентов или продвижение товаров на торговых площадках, производство расчетов и т.д.), совершаемые агентом в интересах принципала за вознаграждение. Агентский договор обычно не содержит ограничений по видам действий, поэтому агент, в том числе, может совершать от имени принципала любые сделки, не противоречащие закону.

Агентский договор кажется удобным форматом сотрудничества для российских и белорусских контрагентов, но с некоторыми нюансами для белорусской стороны. Разберем основные проблемы и риски и то, как их избежать.

Риск № 1. Проблема квалификации агентского договора

Основная проблема агентского договора заключается в том, что, в отличие от российского законодательства, в белорусском законодательстве агентский договор напрямую не урегулирован и является непоименованным. В Беларуси агентский договор в зависимости от вида оказываемых агентом услуг может быть признан как договором комиссии или поручения, так и договором возмездного оказания услуг (подряда), а при комплексе услуг или работ — смешанным договором.





В соответствии с российским законодательством агентский договор позволяет совершать не только сделки, но и другие юридические и фактические действия, что может позволить агенту вести полный цикл действий в интересах компании: от представления ее интересов и ведения переговоров до подачи документов, приема или производства оплаты и анализа рынка. Кроме того, как мы упоминали ранее, стороны могут самостоятельно выбрать, от чьего имени действует агент: от собственного или от имени заказчика (принципала). По этой причине агентский договор как правовой инструмент может быть удобно адаптирован под различные бизнес-процессы, однако с другой стороны — это создает проблему квалификации агентского договора с точки зрения белорусского законодательства. Если агент действует от своего имени, то такой договор может быть квалифицирован как договор комиссии, а если от имени принципала — как договор поручения.

В целях избежания трудностей при применении агентского договора в Беларуси рекомендуем детально прописывать, каким образом агент осуществляет посредническую деятельность, а также, какие именно действия обязан выполнить агент в целях однозначной квалификации договора. В работе с нерезидентом это особенно важно, так как в зависимости от его квалификации у сторон могут возникнуть дополнительные обязательства, в том числе налоговые (например, обязанность по уплате НДС, которая может возлагаться как на принципала, так и на агента в зависимости от места ее оказания). В связи проблемы квалификации агентского договора при его заключении у агента (белорусского резидента) может возникнуть ряд рисков и дополнительных обязательств. Например, вероятен риск возникновения постоянного представительства российской организации в Беларуси, что влечет за собой необходимость агента (белорусского резидента) уплаты налога на прибыль в Беларуси за российскую компанию, или будет возникать потенциальная необходимость включения агента в реестр поставщиков платежных услуг Национального банка Республики Беларусь.

Риск № 2. Возникновение постоянного представительства иностранной организации в Беларуси

Постоянное представительство — это налоговая категория, которая свидетельствует о необходимости уплаты налога на прибыль в стране фактического осуществления деятельности иностранной организации через представителя.





Рассмотрим, как это работает на примере с российской компанией, планирующей привлечение белорусского партнера для продвижения своего товара и содействия его реализации на белорусских торговых площадках. В подобной ситуации возникновение риска основывается на том факте, что сделки, которые осуществляет агент (белорусский резидент — физическое или юридическое лицо), согласно условиям агентского договора от имени и в интересах принципала (российской компании), приведут к получению прибыли этой российской компанией и ее налогообложению в Беларуси, а не в России. Как следствие — деятельность агента может быть признана деятельностью постоянного представительства («зависимый агент») российской компании в Беларуси, что приведет к ее обязанностям уплатить в Беларуси налог на прибыль по реализованным через агента товарам.

Для признания деятельности белорусского агента постоянным представительством, достаточным будет выявление контролирующими органами следующих действий: Агент проводит переговоры по вопросам реализации товара.

Агент обсуждает существенные условия планируемых к заключению сделок, в том числе обсуждает их цену.

Агент подписывает договоры от имени иностранной компании.

В целях избежания рисков, связанных с признанием деятельности белорусской компании постоянным представительством иностранной организации в Республике Беларусь, в рамках поручения принципала необходимо свести деятельность белорусской компании сугубо к оказанию вспомогательных видов услуг, что должно исключать обсуждение существенных условий контрактов (договоров) на поставку товаров (наименование, количество, цена товаров и т.д.). Любой договор купли-продажи и сопутствующие ему документы (например, спецификации) должен согласовываться напрямую между заказчиком (покупателем) и иностранной компанией. Белорусская компания не должна участвовать в непосредственной продаже товаров иностранной компании. Вознаграждение белорусской компании не должно быть привязано к стоимости реализованных иностранной компанией в адрес белорусских покупателей товаров.

Риск № 3. Признание белорусского агента поставщиком платежных услуг

Еще один риск связан с признанием деятельности белорусского агента платежным услугами. В соответствии с действующим законодательством платежная услуга — это услуга, оказываемая поставщиком платежной услуги, которая может представлять собой информационные платежные услуги, расчетные услуги, эквайринг платежных операций и другие. Основная проблема в том, что осуществлять платежную деятельность в качестве поставщиков платежных услуг такие субъекты вправе только после включения в реестр поставщиков платежных услуг, который ведется Национальным банком Республики Беларусь. В частности, платежные услуги эквайринга платежных операций оказываются платежным агрегатором и включают в том числе услуги по приему и передаче наличных денежных средств, перечислению денежных средств в безналичном порядке в целях осуществления платежей в пользу их получателей без открытия счетов пользователям.





При этом напрямую предусмотрено исключение: действия юридических или физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, по приему и передаче (перечислению) денежных средств (электронных денег), направленные на исполнение обязательств по договорам комиссии, в которых такие лица являются комиссионерами, или реализацию в соответствии с законодательными актами видов экономической (предпринимательской) деятельности, предметом которой не является деятельность в области платежных систем и платежных услуг, не относятся к платежным услугам эквайринга платежных операций. Соответственно, прием и передачу (перечисление) денежных средств в рамках договора комиссии нельзя подвести под платежные услуги, а значит, необходимость включения агента в реестр поставщиков платежных услуг Национального банка Республики Беларусь не возникает. Что же касается поручения, то вопрос о наличии рисков в этой части остается открытым и данный риск должен быть дополнительно оценен «агентом».

Агентский договор как формат сотрудничества с российским контрагентом может принести белорусской компании как доходы, так и огромные риски. Необходимо оценить возможные дополнительные обязательства, корректно составить документы и только после этого начинать сотрудничество.