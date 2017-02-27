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В городах Беларуси пройдут новые маршы «тунеядцев»
28.02.2017 12:32 — Новости Политики | БДГ
Оргкомитет кампании "Мы - нетунеядцы" на заседании 28 февраля утвердил график региональных акций протеста против декрета № 3 «О предупреждении социального иждивенчества» в Минске и регионах Беларуси в марте.
Участие в заседании приняли представители оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия», Объединенной гражданской партии, движения "За свободу", Белорусской партии "Зеленые", Белорусской партии левых "Справедливый мир", Белорусской социал-демократической партии (Громада) и другие,
Согласно плану, акции пройдут 5 марта в Бресте, 10 марта – в Молодечно, 11 марта – в Пинске, 12 марта – в Бобруйске, Орше и Рогачеве, 15 марта – в Гродно, Минске и Могилеве, а 25 марта – в Гомеле и День Воли в Минске.
Сопредседатель БХД Виталий Рымашевский напомнил, что в Минске на 15 марта подана заявка на Академию наук. «Мы понимаем, что, скорее всего, власти ее не утвердят. В любом случае шествия к Площади Бангалор не будет», - сказал он, добавив, что протесты против декрета № 3 должны проходить на центральных площадях и улицах белорусских городов.
Напомним, первая акция протеста «тунеядцев» прошла 17 февраля в Минске и
26 февраля такие
Также 3 марта
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Оргкомитет кампании "Мы - нетунеядцы" на заседании 28 февраля утвердил график региональных акций протеста против декрета № 3 «О предупреждении социального...
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