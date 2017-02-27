Оргкомитет кампании "Мы - нетунеядцы" на заседании 28 февраля утвердил график региональных акций протеста против декрета № 3 «О предупреждении социального иждивенчества» в Минске и регионах Беларуси в марте.

Участие в заседании приняли представители оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия», Объединенной гражданской партии, движения "За свободу", Белорусской партии "Зеленые", Белорусской партии левых "Справедливый мир", Белорусской социал-демократической партии (Громада) и другие, сообщили в БХД .

Согласно плану, акции пройдут 5 марта в Бресте, 10 марта – в Молодечно, 11 марта – в Пинске, 12 марта – в Бобруйске, Орше и Рогачеве, 15 марта – в Гродно, Минске и Могилеве, а 25 марта – в Гомеле и День Воли в Минске.

Сопредседатель БХД Виталий Рымашевский напомнил, что в Минске на 15 марта подана заявка на Академию наук. «Мы понимаем, что, скорее всего, власти ее не утвердят. В любом случае шествия к Площади Бангалор не будет», - сказал он, добавив, что протесты против декрета № 3 должны проходить на центральных площадях и улицах белорусских городов.

Напомним, первая акция протеста «тунеядцев» прошла 17 февраля в Минске и собрала несколько тысяч человек . Через два дня, 19 февраля, протестами были охвачены Витебск, Гомель, Гродно и Могилев.

26 февраля такие митинги прошли в Барановичах, Бобруйске, Бресте и Витебске, участниками которых стали по разным оценкам от 3000 до 7000 человек. Наиболее многочисленным был митинг в Витебске, где участвовало до 2000 противников декрета.