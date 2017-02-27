﻿ В городах Беларуси пройдут новые маршы «тунеядцев». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

В городах Беларуси пройдут новые маршы «тунеядцев»

28.02.2017 12:32 — Новости Политики | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Оргкомитет кампании "Мы - нетунеядцы" на заседании 28 февраля утвердил график региональных акций протеста против декрета № 3 «О предупреждении социального иждивенчества» в Минске и регионах Беларуси в марте.

Участие в заседании приняли представители оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия», Объединенной гражданской партии, движения "За свободу", Белорусской партии "Зеленые", Белорусской партии левых "Справедливый мир", Белорусской социал-демократической партии (Громада) и другие, сообщили в БХД.

Согласно плану, акции пройдут 5 марта в Бресте, 10 марта – в Молодечно, 11 марта – в Пинске, 12 марта – в Бобруйске, Орше и Рогачеве, 15 марта – в Гродно, Минске и Могилеве, а 25 марта – в Гомеле и День Воли в Минске.

Сопредседатель БХД Виталий Рымашевский напомнил, что в Минске на 15 марта подана заявка на Академию наук. «Мы понимаем, что, скорее всего, власти ее не утвердят. В любом случае шествия к Площади Бангалор не будет», - сказал он, добавив, что протесты против декрета № 3 должны проходить на центральных площадях и улицах белорусских городов.

Напомним, первая акция протеста «тунеядцев» прошла 17 февраля в Минске и собрала несколько тысяч человек. Через два дня, 19 февраля, протестами были охвачены Витебск, Гомель, Гродно и Могилев.

26 февраля такие митинги прошли в Барановичах, Бобруйске, Бресте и Витебске, участниками которых стали по разным оценкам от 3000 до 7000 человек. Наиболее многочисленным был митинг в Витебске, где участвовало до 2000 противников декрета.

Также 3 марта запланирован митинг возле мемориального комплекса «Куропаты» в Минске.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Оргкомитет кампании "Мы - нетунеядцы" на заседании 28 февраля утвердил график региональных акций протеста против декрета № 3 «О предупреждении социального...

Комментарии

 
Новости дня
Новости политики
 
МИД о продлении оружейного эмбарго: санкции контрпродуктивны
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Политики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Политики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика