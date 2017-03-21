Посольство Украины в Беларуси распространило заявление, в котором призывает белорусскую сторону прекратить нападки на соседнее государство.

«Посольство Украины в Беларуси с сожалением отмечает, что в последнее время для белорусского информационного пространства актуальными стали вопросы информационной гигиены: обвинения граждан Украины в возможной причастности к экстремистской деятельности, унизительные определения в адрес Героев Небесной Сотни и защитников Революции достоинства», — отмечает дипмиссия.

В посольстве отмечают, что подобного рода заявления оскорбляют честь и достоинство украинцев, и совершенно не способствуют поддержанию авторитета Беларуси как миролюбивого государства, ставшего площадкой для развития диалога и поддержания отношений с Украиной.

Отметим, что белорусские государственные СМИ зачастую «пугают» граждан страны Майданом и тем, что «все может закончится, как в Украине», если люди будут выходить на площади своих городов.

Накануне Александр Лукашенко и вовсе озвучил сенсационную информацию о том, что на территории Беларуси действовали лагеря по подготовке боевиков . Еще несколько таких же президент нашел «в Украине. По-моему, в Литве или в Польше (не буду утверждать, но где-то там)». Впрочем, литовская сторона данную информацию опровергла сразу же.