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Посольство Украины призвало Беларусь к «информационной гигиене»
22.03.2017 14:06 — Новости Политики | БДГ
Посольство Украины в Беларуси распространило заявление, в котором призывает белорусскую сторону прекратить нападки на соседнее государство.
«Посольство Украины в Беларуси с сожалением отмечает, что в последнее время для белорусского информационного пространства актуальными стали вопросы информационной гигиены: обвинения граждан Украины в возможной причастности к экстремистской деятельности, унизительные определения в адрес Героев Небесной Сотни и защитников Революции достоинства», — отмечает дипмиссия.
В посольстве отмечают, что подобного рода заявления оскорбляют честь и достоинство украинцев, и совершенно не способствуют поддержанию авторитета Беларуси как миролюбивого государства, ставшего площадкой для развития диалога и поддержания отношений с Украиной.
Отметим, что белорусские государственные СМИ зачастую
Накануне Александр Лукашенко и вовсе озвучил
Напомним также, что по заявлению ГПК, 20 марта через государственную границу
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Посольство Украины в Беларуси распространило заявление, в котором призывает белорусскую сторону прекратить нападки на соседнее государство.
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