Макей: Беларусь может и должна играть более значимую роль в региональной и мировой политике

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выйдя на качественно новый виток своего развития, Беларусь может и должна играть более значимую роль не только в региональной, но и в мировой политике. Об этом говорится в статье министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея, опубликованной газетой "СБ. Беларусь сегодня" в рамках цикла публикаций посвященного 25-летию со дня обретения Беларусью независимости и государственного суверенитета, сообщает БЕЛТА.

Глава белорусского внешнеполитического ведомства рассказал об успехах и достижениях современной белорусской дипломатии, а также поделился своими мыслями по наиболее актуальным вопросам международной повестки дня.

В статье отмечается, что за годы независимости Беларусь сделала впечатляющий шаг вперед в общественно-политическом и социально-экономическом развитии, добилась заметных успехов на международной арене, стала участником новых интеграционных проектов, расширила круг зарубежных партнеров и союзников, открыла, освоила и закрепила за собой новые перспективные рынки. В труднейшем геополитическом контексте не допущено проникновения в страну хаоса и насилия, удалось сберечь мир, безопасность, стабильность в обществе и государстве.

"Небольшая по размерам страна неизменно выступала с трибуны ООН, других знаковых площадок с объемным, "панорамным" видением мировых проблем, с крупными внешнеполитическими инициативами, актуальными для многих государств и народов мира", - отметил министр.

В этом контексте он напомнил о выдвинутой на саммите ООН 2005 года инициативе Президента Беларуси о признании многообразия путей прогрессивного развития в качестве ценности человеческой цивилизации и еще одной известной инициативе белорусской стороны по проблематике борьбы с торговлей людьми, идее "интеграции интеграций".

Свидетельством открытости белорусского государства к взаимодействию по любым вопросам, включая правозащитную тематику, стало принятие первого Национального плана по правам человека на 2016-2019 годы. Таким образом, Беларусь вошла в число 40 стран мира, имеющих подобные программы.

"Миролюбивая многовекторная внешняя политика - это осознанный выбор. Уже устойчивым стало выражение "Беларусь является донором безопасности в Европейском регионе и мире". И это абсолютно справедливо, - говорится в статье. - Работа трехсторонней контактной группы по Украине в Минске еще раз подтвердила реноме Беларуси как надежного "провайдера" безопасности в Европе, играющего значимую роль в урегулировании кризиса в Украине. Закономерным итогом стало решение впервые провести очередную сессию Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Минске в июле 2017 года".

Отмечается, что за годы независимости Беларусью выстроен прочный фундамент отношений с ключевым стратегическим партнером - Российской Федерацией - как на двусторонней основе, так и в интеграционных объединениях. Беларусь как одна из стран - основательниц Евразийского экономического союза внесла весомый вклад в этот процесс. Тем не менее, глава МИД констатировал, что основные цели ЕАЭС: создание условий для свободного перемещения товаров, услуг, капиталов и рабочей силы без изъятий и ограничений, а также реализация согласованной политики в ключевых секторах экономики - к настоящему времени не достигнуты. На это постоянно обращает внимание партнеров по интеграции белорусская сторона.

Он также заметил, что процессы в Содружестве Независимых Государств носят противоречивый характер. "В свете обострения отношений между двумя ключевыми партнерами нашей страны - Россией и Украиной - очевидно, придется под новым углом взглянуть на реализацию Договора о зоне свободной торговли", - считает министр.

По словам Владимира Макея, изменение восприятия Беларуси вследствие ее сбалансированной внешнеполитической линии, в том числе по украинскому вопросу, во многом обусловило своеобразный прорыв на западном направлении. Расширена тематика взаимодействия с Евросоюзом. При этом Европа остается вторым по значимости рынком сбыта для белорусских товаров, ЕС можно считать и основным источником инвестиций и кредитных ресурсов в экономику Беларуси.

"Отмена большинства санкций в отношении Беларуси открыла окно возможностей для развития полноформатного диалога с Западом во всех сферах взаимодействия - в первую очередь, в важных для нас торгово-экономической и инвестиционной, включая доступ Беларуси к ресурсам международных и европейских финансовых институтов", - отмечается в публикации.

Положительная динамика наметилась в настоящее время и в отношениях Беларуси с США. "Вашингтон отказался от действовавшей ранее негативной рекомендации своим бизнесменам и инвесторам в отношении работы с нашей страной, поддерживает вступление Беларуси в ВТО, не препятствует развитию связей между регионами", - констатировал министр.

В разрезе формирования полноценной третьей опоры внешней политики Беларусь продолжает укрепление дальней дуги союзников и партнеров. В последние годы обеспечена стабильная динамика политического и экономического диалога с традиционными и новыми партнерами в Азии. Наиболее активно развивалось сотрудничество с Китаем, Вьетнамом, Индией, Ираном, Пакистаном, Афганистаном, Бангладеш, Индонезией. Открылись посольства Беларуси в Монголии, Пакистане, Австралии. "Вовлечение Беларуси в новый глобальный проект - "Экономический пояс Шелкового пути" - должно оказать заметное влияние на повышение инвестиционной привлекательности белорусской экономики, расширение товаропотоков, формирование новых производств, транспортно-логистических схем, создание рабочих мест", - подчеркнул Владимир Макей.

Кроме того, формируемые на дальней дуге новые точки опоры, дополнительные "подушки безопасности" способствуют росту узнаваемости Беларуси в регионах Азии, Африки, Ближнего Востока, Латинской Америки, что в свою очередь работает на дальнейшую диверсификацию экспорта и в целом на повышение уровня политического взаимодействия Минска с дальними партнерами.-0-